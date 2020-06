Portale Sardegna lancia la campagna “QuestAnnoSardegna”

Portale Sardegna (www.portalesardegna.com), il primo tour operator online per le prenotazioni delle vacanze in Sardegna, ha presentato la nuova campagna “QuestAnnoSardegna”, un prodotto specifico pensato appositamente per un turismo locale che ha lo scopo di far vivere con più facilità e intensità le bellezze dell’isola ai sardi stessi. Da uno studio di mercato è, infatti, emerso che i tre quarti degli intervistati, di norma, trascorrono le vacanze estive sulla loro stessa Isola, seppur in un comune diverso da quello di residenza. Il sondaggio sottolinea inoltre che, tra coloro che solitamente preferiscono non trascorrere le vacanze in Sardegna, quest’anno ben il 91% è disposto a farlo per sostenere l’economia e il turismo del proprio territorio.

Parte integrante del progetto “QuestAnnoSardegna” è senza dubbio “Ambasciatori di Sardegna”. Ispirandosi al cammino di Santiago, Portale Sardegna ha, infatti, messo a punto un libretto di viaggio su cui apporre 8 timbri diversi, ciascuno corrispondente ad una particolare zona della Sardegna. I viaggiatori che acquisteranno i propri viaggi sul Portale, riceveranno lo speciale “Sardinian Passport” che potrà essere timbrato presso ogni Portale Sardegna Point della zona visitata. Solo nel momento in cui il Sardanian Passport sarà vidimato in ogni sua parte, il viaggiatore si potrà fregiare del titolo di Ambasciatore di Sardegna. La nomina darà diritto ad un weekend omaggio e l’accesso ad una community online per beneficiare di offerte e vantaggi in anteprima.

Per ogni nuovo Ambasciatore, Portale Sardegna, si impegna a fare una donazione a un progetto ad alto impatto sociale e culturale per la Sardegna: Nurnet, un’associazione senza scopo di lucro che da anni lavora con passione per valorizzare l’immenso patrimonio archeologico di età nuragica della Sardegna.

Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna ha precisato: «siamo partiti con Sardegna Isola Sicura con cui abbiamo rimarcato la nostra la nostra sensibilià al tema Covid; stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo il disagio occupazionale e l’impatto economico. La Sardegna vuole reagire e il segnale concreto è arrivato dall’unione di tutti gli operatori della filiera. Abbiamo avuto un riscontro notevole in termini di rafforzamento del brand ma anche d’interesse per quello che stiamo facendo».