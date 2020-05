La ripartenza innovativa di Robintour e Viaggi Coop

Prende il via la “Fase due” delle agenzie di viaggi Robintur e Viaggi Coop, che riaprono per offrire consulenza e soggiorni in sicurezza soprattutto in Italia. Una ripartenza innovativa, anche on line, che consente di incontrare i viaggiatori a distanza per progettare vacanze su misura, in un momento in cui è particolarmente importante prenotare in sistemazioni sicure, ma è altrettanto difficile orientarsi tra i tanti cambiamenti in corso: dai trasporti fino alle disposizioni nazionali e locali per fruire di strutture e servizi. Tanto che nei primi due giorni di apertura delle agende, sono già 900 gli appuntamenti programmati.

Sono circa 300 le agenzie Robintur e Viaggi Coop in riapertura in tutta Italia, con un rigoroso protocollo di sicurezza anticontagio, a tutela della salute sia del personale che della clientela, e nuove soluzioni digitali. Una attenzione che riguarda anche i nuovi cataloghi per l’estate: “Abbiamo selezionato un numero ristretto di strutture che conosciamo bene e con standard gestionali di livello adeguato, che garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza anticontagio – sottolinea il direttore generale di Robintur Travel Group, Claudio Passuti – come il distanziamento fisico, ambienti sanificati, assistenza medica, e nel rispetto di tutti i protocolli nazionali e locali anti-covid. Come sempre, però, vogliamo assicurare ai consumatori, e in particolare ai soci Coop, proposte di qualità a tariffe convenienti”.

«Nel nuovo turismo post-pandemia – aggiunge il presidente, Stefano Dall’Ara – siamo convinti che il ruolo delle agenzie di viaggi sarà particolarmente importante, sia per offrire un servizio professionale ai clienti, sia per supportare con la distribuzione il tessuto delle imprese del turismo sane e qualificate. In questa fase difficile, che si protrarrà per mesi, le competenze e le garanzie offerte da un Gruppo come il nostro saranno un punto di riferimento per riprendere a viaggiare in serenità!.

Quest’estate sarà l’Italia la destinazione principale delle vacanze, “spinta” anche dal tax credit vacanze. Appena sarà emanata la circolare applicativa prevista nel DL Rilancio, gli agenti di viaggio del Gruppo Robintur potranno assistere la clientela per l’utilizzo del Bonus, individuare soluzioni su misura e consigliare le migliori polizze assicurative per prenotare in tranquillità.

Le agenzie Robintur e Viaggi Coop propongono una selezione di villaggi, residence e hotel sulle più belle spiagge di tutto lo Stivale, in località di montagna, laghi, vallate e borghi da riscoprire. Sul sito www.robintur.it sono pubblicate le tante soluzioni disponibili, che si vanno costantemente arricchendo, e le garanzie offerte. Si potranno acquistare direttamente on line o utilizzando il supporto della rete di agenzie di viaggi fisiche.

Tutte le agenzie infatti sono state pulite e sanificate prima della riapertura, e gli agenti di viaggio stanno già incontrando di persona la clientela su appuntamento: sono 900 gli appuntamenti confermati nei primi due giorni di apertura dell’agenda. In questo modo è possibile ricevere una sola persona per ogni operatore presente, e garantire una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo durante il colloquio. Agente e cliente devono essere dotati di mascherina, ed è sempre disponibile gel disinfettante per le mani.

Buona parte delle agenzie sono già inserite nel sistema di gestione appuntamenti on line. Per le altre l’appuntamento si può richiedere direttamente via mail o telefono. Tutti i riferimenti e gli orari aggiornati sono pubblicati sul sito www.robintur.it, su Facebook e sulle pagine di Google Maps.

Per i clienti che preferiscono rimanere a casa, per evitare attese e qualsiasi rischio di contagio, sono disponibili altri due nuovi servizi. Da giugno gli agenti di viaggio di 57 agenzie della rete diretta saranno disponibili anche a distanza in videochiamata. Inoltre, è in partenza la sperimentazione di WhatsApp Business su un primo gruppo di agenzie, per poi estendere anche questo servizio al resto del network di proprietà. I clienti potranno comodamente dialogare con il proprio agente di viaggio, semplicemente scrivendo dal proprio cellulare al numero di telefono fisso di agenzia.