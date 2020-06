InterMundial, nuovo pacchetto assicurativo per il Covid19

InterMundial presenta una riedizione speciale del suo catalogo di assicurazioni, Pack Plus, che include nuove coperture di protezione specifiche per il Covid19.

In questo modo, le agenzie di viaggio possono mettere a disposizione dei loro clienti una serie di garanzie specificamente concepite per rispondere alle nuove richieste di protezione nei confronti del Covid19. Tra le principali novità di questa riedizione figurano le seguenti coperture: copertura delle spese mediche relative al Covid19 alle stesse condizioni di qualsiasi altra malattia che insorge a destinazione e che raggiunge la cifra massima di 1 milione di euro nelle assicurazioni più stipulate da InterMundial.

Spese derivate dalla realizzazione dei test diagnostici del coronavirus (Pcr). Se durante il viaggio, l’assicurato presenta sintomi compatibili con il Covid19 e un medico prescrive la realizzazione del test Pcr, InterMundial rimborserà il costo del suddetto test medico. Prolungamento del soggiorno causa quarantena per Covid19; nel caso in cui l’assicurato debba rimanere in quarantena a destinazione per positività al coronavirus, le assicurazioni di InterMundial copriranno le spese derivate dalla necessità di prolungare il soggiorno nell’hotel dell’assicurato. Fino a 40 cause di annullamento, inclusa la cancellazione dell’assicurato per diagnosi positiva al Covid19. Nel caso in cui venga diagnosticato positivo nei test medici per Covid19, l’assicurato potrà cancellare il suo viaggio e l’assicurazione si farà carico delle spese sostenute.

Dalle parole di Miguel De Alvarado, area manager Italia di InterMundial, «attraverso la nostra amplia rete commerciale, presente nella maggior parte delle regioni d’Italia, in InterMundial ci adattiamo con rapidità e flessibilità alle nuove esigenze del mercato. Con il nuovo Pack Plus, forniamo agli agenti di viaggio gli strumenti necessari per dare risposte ai viaggiatori in questa fase post Covid19».

Una nuova assicurazione per una nuova tendenza nei viaggi

Questa edizione speciale del Pack Plus 2020, include inoltre un’assicurazione di nuova creazione, appositamente progettata per offrire la protezione più completa di fronte alle nuove abitudini e tendenze di viaggio in questa nuova fase per il settore.

In questo modo, InterMundial si adatta con flessibilità alla situazione attuale e crea Easy Trip, l’assicurazione di viaggio perfetta per i viaggi di corto raggio. Questa nuova soluzione, appositamente concepita per i viaggi interni in Italia, Sicilia e Sardegna, Costa Azzurra, Corsica, Slovenia, Croazia e Malta, include tutte le garanzie COVID-19 alle quali vengono aggiunte la copertura per l’invio di un autista, veicolo sostitutivo, emergenza e spese in area di servizio e l’integrazione zero franchigia per le auto a noleggio in territorio nazionale.

Inoltre, in fase di progettazione di questo prodotto, InterMundial ha voluto includere un aspetto solidale per il quale, per ogni persona assicurata con Easy Trip, La Fundación InterMundial donerá 1 euro alla ricerca sul Covid19.