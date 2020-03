Hellotickets, tutte le esperienze in viaggio selezionate in un solo click

Informazione PR

Sorvolare in elicottero la Grande Mela, navigare in crociera notturna attorno alla Statua della Libertà, vivere l’adrenalina sugli spalti di una partita dei New York Yankees, organizzare un party in barca a vela a Barcellona, assistere ad uno dei memorabili spettacoli di Broadway, come il Moulin Rouge o il Fantasma dell’Opera, scegliere un tour enogastronomico nei piccoli birrifici di Praga o un itinerario sulle orme di Harry Potter a Londra. Queste sono solo alcune delle emozionanti esperienze che è possibile prenotare su Hellotickets.it, piattaforma online che in pochi click rende semplice e sicuro l’acquisto di milioni di biglietti a tariffe covenienti per oltre 5 mila eventi, concerti, spettacoli, musical, grandi incontri sportivi (Nba, Mlb, Nfl) negli Stati Uniti e a Londra. Ma non solo, il portale offre un ampio ventaglio di proposte tra tour, attività, escursioni, esperienze e servizi offerti in 50 destinazioni, oltre ad un’area dedicata alle agenzie di viaggio. Una qualità dell’offerta che l’user può commisurare anche mediante le molteplici recensioni pubblicate dai viaggiatori che, stando alle stime del portale, viaggiano più di tre volte l’anno spendendo mediamente 265 Euro per vivere delle esperienze uniche nelle mete prescelte. E’ infatti oggi questa la vera domanda del consumatore finale: non più solo la destinazione, ma quell’emozione che li seguirà fino a casa, rivissuta per sempre attraverso selfie, video e foto. Proprio per questo il 52% degli users analizzati da Hellotickets.it dichiara di poter anche rinunciare ad altri beni materiali, come l’abbigliamento o la tecnologia, ma non a viaggiare.

Per favorire un accesso semplice ed immediato a queste esperienze, sono stati proprio i viaggiatori internazionali in visita negli Usa e in Uk a progettare questo valido strumento della Rete. Il canale nato quattro anni fa è fruibile in 15 Paesi e si adatta alle diverse abitudini e necessità di pagamento dei servizi, come accade in America Latina dove è possibile la rateizzazione.

Quelle proposte sono una selezione delle migliori esperienze; infatti, il portale mira piuttosto a prodotti speciali dal giusto rapporto qualità – prezzo. Per capirne l’entità, Hellotickets.it ha coperto il 6% del Madison Square Garden in una partita con vendite ad utenti spagnoli, italiani, francesi, brasiliani e argentini. L’Italia è dunque un bacino rilevante, il terzo mercato di vendita dopo la Francia e la Spagna, che vede tra le mete più gettonate New York, Dubai, Londra, Parigi e Cracovia.

Destinazioni Top

New York: è possibile prenotare voli in elicottero dalla Statua della Libertà a Central Park o al Madison Square Garden, da Staten Island a Washington Bridge o direttamente un tour completo della città (itinerari da 15 a 30 minuti). E ancora, Messe Gospel e visite ad Harlem, crociere con cena, tour in bicicletta, escursioni alle cascate del Niagara, Washington DC, Philadelphia, Boston o al Premium Outlet, biglietti per l’Empire State Building, la Statua della Libertà e Ellis Islad (visita guidata), l’Osservatorio Rockefeller center, New York Pass, tour One World Observatory, tour Ground Zero e 9/11 Memorial, ingressi al Moma, biglietti per spettacoli, concerti, eventi sportivi ed esperienze Vip.

Roma: si possono prenotare corsi di cucina, tour notturni della Città Eterna anche in segway, visite al Colosseo e a Roma antica, alle Catacombe, alla Cappella Sistina, alle udienze papali, alla Basilica di San Pietro ed abbinare escursioni a Pompei, Firenze, Napoli, costiera amalfitana o Capri.

Parigi: il portale offre biglietti per la Torre Eiffel, il Museo del Louvre, il Moulin Rouge oltre che tour della città in bicicletta, segway e autobus hop on hop off, visite notturne, tour all’Opera Garnier ed itinerari gastronomici. Ma anche prenotazioni di servizi fotografici privati, spettacoli di cabaret o cene all’Hard Rock Cafè. Escursioni a Versailles, al Museo di Monet e Giverny, ai Castelli della Loira e Disneyland Paris, crociere fluviali sulla Senna anche con cena inclusa e transfer in aeroporto.

Barcellona: sul sito sono disponibili biglietti e tour al Park Güell e combinati con Montserrat, La Sagrada Familia, La Pedrera, tour della casa Battló di Gaudί e dei quartieri della Boemia, tour in bicicletta, in autobus hop on hop off, visite notturne e combinati. E ancora, corsi di cucina e cocktail, biglietti per musei, spettacoli di flamenco, tour di tapas, degustazioni, voli in elicottero o in mongolfiera, gite a cavallo al parco naturale, passeggiate fotografiche, party su barca a vela, biglietti per lo zoo, crociere su catamarano, spettacoli medievali ed altro ancora.