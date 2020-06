Fiera Milano è pronta a ripartire da settembre Svolta nelle attività fieristiche lombarde, infatti «Fiera Milano è pronta a ripartire da settembre, in sicurezza, con fiere e congressi, con l’obiettivo di favorire la ripresa economica del Paese e supportare la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese». E’ lo stesso gruppo che lo esplicita in una nota in cui ricorda le prime fiere in calendario a settembre: Homi Fashion&Jewels, Homi Outdoor Home&Dehors e Si’ Sposaitalia Collezioni. «Una ripartenza – prosegue il comunicato – che segna anche il lancio di Fiera Milano Platform, una nuova piattaforma dedicata a tutta la community delle filiere di riferimento: espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leaders. Inoltre, tra i nuovi servizi offerti, Fiera Milano rende piu’ agile l’accesso al credito per le aziende espositrici, sostenendo il finanziamento dell’investimento».

