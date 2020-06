Ergo estende a tutte le sue polizze la copertura Covid Ergo Assicurazione Viaggi annuncia l’estensione, in tutte le sue polizze, della copertura per le garanzie di assistenza e spese mediche relative a infezione da Covid-19. La compagnia di assicurazioni ha intrapreso, sin dall’inizio della pandemia, un percorso mirato ad offrire maggiori garanzie ai propri assicurati che chiedevano risposte e copertura per Covid-19. Dopo aver sostenuto il mercato dei tour operator e delle agenzie di viaggi accogliendo, in deroga ai contratti, richieste di congelamento o storno di polizze per viaggi non effettuati, o allungando polizze di assicurati bloccati all’estero a seguito della pandemia, oggi la compagnia assicurativa – parte del Gruppo Munich Re – presenta un’ulteriore proposta a supporto del trade, storicamente segmento di riferimento. «Da tempo stiamo lavorando ad una copertura per il Covid-19, anche su forte richiesta dei nostri clienti, tour operator e agenzie di viaggio. Finalmente possiamo annunciare questa importante novità che introduciamo sul mercato senza alcun aumento del premio assicurativo – ha commentato il direttore generale Dario Giovara –. Il nostro impegno prosegue nella direzione di incrementare e migliorare gli strumenti utili a rassicurare il cliente durante il proprio viaggio; inoltre vogliamo sostenere il settore che richiede con forza un adeguamento delle polizze assicurative, diventate sempre più importanti dopo l’emergenza. In quest’ottica auspichiamo di poter annunciare presto anche la copertura dell’annullamento del viaggio per Covid-19». Dopo un’attenta analisi di sostenibilità da parte dell’azienda, è stato deciso di derogare l’esclusione per pandemia andando a ricomprendere l’assistenza e il rimborso di spese mediche e ospedaliere relative a infezione da Covid-19 contratto dall’assicurato e manifestatosi durante il viaggio, senza che questo vada ad incidere sui costi delle polizze, che rimarranno invariati. In altri termini significa che chiunque sottoscriva uno dei prodotti Ergo Assicurazione Viaggi, e manifesti durante il viaggio i sintomi del Covid-19, potrà ricevere tutte le prestazioni di assistenza previste dalla polizza e di rimborso per eventuali spese mediche, ospedaliere e chirurgiche. Si tratta di una garanzia che diventa fondamentale per chi deciderà di intraprendere viaggi all’estero.

