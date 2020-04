eDreams Odigeo: tutte le mosse per mantenere liquidità eDreams Odigeo fornisce oggi un aggiornamento sulla sua posizione finanziaria e di liquidità e sulle azioni intraprese in risposta all’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19-19. La diffusione del virus sta avendo un impatto molto significativo dal punto di vista umano e su tutto il settore globale dei viaggi. Tuttavia, una gestione prudente attuata fin dall’inizio della crisi ha salvaguardato la posizione del Gruppo per garantire un rapido ritorno alla piena efficacia operativa una volta ripristinata la normale attività. Prima della crisi, eDreams stava ottenendo buoni risultati e stava crescendo, godendo della posizione tra i leader nel retail di voli e di vantaggi competitivi e duraturi in un mercato fiorente. Grazie al solido modello di business dell’azienda, le prenotazioni a dicembre 2019 sono aumentate dell’11% su base annua e hanno continuato a crescere in modo significativo a gennaio e all’inizio di febbraio, prima che la crisi prendesse piede. L’evolversi dell’emergenza potrebbe portare a calo del 3% delle prenotazioni per il FY20, a prescindere da una riduzione di quest’ultime di circa il 70% nell’ultimo mese dell’anno fiscale. L’attività ha dimostrato di poter resistere con l’80% dei costi variabili e grazie a un portafoglio di prodotti, di dimensioni e di geografia ben diversificati. Dal 20 gennaio, giorno dell’annuncio pubblico dell’epidemia di Covid-19 in Cina, sono stati fatti passi significativi: per risparmiare denaro ed uscire dalla crisi con una posizione comunque solida, la base di costo è stata ridotta e le operazioni sono state riorganizzate e nonostante l’attuale situazione Covid-19 la società può proteggere i posti di lavoro dei dipendenti. L’azienda ha già raggiunto un risparmio del 23% dei costi fissi del terzo trimestre del FY20 principalmente grazie a riduzioni delle spese del personale, IT lordo, commissioni esterne e spese di viaggio. La percentuale sale al 25% se si considera il risparmio sul capex. Le misure finora introdotte hanno l’obiettivo di diminuire le nostre esigenze di cassa annualizzate di circa 28 milioni di Euro rispetto ai livelli del terzo trimestre del FY20. In Spagna l’headquarter ha usufruito del sostegno del governo spagnolo (tramite cassa integrazione, un piano di regolamentazione del lavoro temporaneo per cause di forza maggiore). Ringraziamo per queste misure, che ci hanno permesso di ridurre temporaneamente del 20% le spese di gestione del personale, ad esclusione del costumer care. Tutti i capex, opex e costi esterni sono stati rivisti e le trattative con i fornitori si sono concluse positivamente. Il management ha sempre adottato un approccio prudente nei confronti della base di costo e delle spese in conto capitale e, a beneficio del suo modello generativo di liquidità, ha mantenuto una solida posizione finanziaria. Sono stati effettuati test di stress ipotizzando una riduzione significativa delle prenotazioni da questo momento fino alla fine di febbraio 2021 (ipotizzando quindi nessun recupero) e non vi sono rimborsi del debito dovuti fino al 2023. Osserviamo significative prove di lealtà verso i marchi del Gruppo e quindi la nostra prospettiva sugli scenari futuri potrebbe dimostrarsi persino troppo prudente. Nonostante la riduzione delle prenotazioni di circa il 70% a marzo 2020, il gruppo continua a disporre di un solido bilancio, con l’attuale posizione di liquidità di circa 140 milioni di euro registrata a fine marzo. Questo conferirà alla Società una posizione di forza non appena la normale attività riprenderà. eDreams Odogeo infine annuncia oggi che in seguito a un confronto con i propri istituti di credito è stata presa la decisione di rinunciare al patto di Super Senior Revolving Credit Facility solo per quanto riguarda la leva finanziaria lorda per l’anno fiscale 2021, per una maggiore flessibilità finanziaria a livello di Gruppo. Gli interessi su Ssrcf e 2023 Senior notes continueranno a essere pagati normalmente. ll management ha come obiettivo quello di continuare a intraprendere le giuste azioni per mantenere solida la posizione della Società in termini di cassa e liquidità, difendendo i posti di lavoro di tutti i membri del proprio team e garantendo che l’attività sia pronta ad accogliere i clienti una volta che le restrizioni ai viaggi verranno revocate.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un colpo a sorpresa eDreams manda a casa 70 dipendenti della sede milanese su 78. In pratica una chiusura. La decisione è arrivata tramite lettera ai dipendenti. Una lettera che non era nell'aria. eDreams ha motivato questa riduzione di personale con ragioni di mercato, in forte rallentamento e con «un'ormai strutturale diminuzione delle commissioni riconosciute dalle compagnie aeree». Viste queste difficoltà eDreams avrebbe deciso di esternalizzare l'attività di assistenza ai clienti. Secondo quanto affermato da Danilo D'Agostino al Corriere.it: «Si tratta in stragrande maggioranza di donne tra 30 e 40 anni e anche per questo sarà inevitabile il coinvolgimento di comune e regione per attenuare il più possibile l'impatto sociale di questa decisione aziendale». L'aspetto più inquietante della vicenda è che in tutti i precedenti incontri non era mai stato fatto alcun cenno all'ipotesi di dichiarazione di esuberi. «La lettera di martedì è stata il classico fulmine a ciel sereno – spiega ancora D'Agostino - che colpisce lavoratori invisibili, dal momento che i loro servizi saranno svolti altrove da qualcun altro». [post_title] => eDreams: 70 lavoratori a casa su 78 nella sede di Milano [post_date] => 2019-05-31T11:17:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzie-online [1] => edreams [2] => esuberi [3] => licenziamenti [4] => topnews [5] => turismo-2 ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenzie online [1] => edreams [2] => esuberi [3] => licenziamenti [4] => Top News [5] => turismo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559301427000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione del 50esimo anniversario del piccolo grande passo di Neil Armstrong e dell’umanità intera, lo sbarco sulla Luna sbarca in Val D’Ega con una serie di eventi che, dal 14 al 21 luglio 2019, regalerà agli appassionati di astronomia momenti indimenticabili sulle Dolomiti, tra appuntamenti serali, osservazioni ed escursioni notturne nel contesto del primo A’‘strovillaggio d’Europa. Organizzate dal comune di Cornedo all’Isarco in collaborazione con il Planetarium Alto Adige, con l’associazione astrofili “Max Valier” e l’Associazione Turistica di Collepietra, le celebrazioni dello storico allunaggio dell’Apollo 11 vogliono sottolineare l’importanza della navigazione spaziale e il contributo dato dalla ricerca alla costruzione del nostro futuro. Si comincia domenica 14 luglio con un’escursione notturna in compagnia dell’astrofisico David Gruber al monumento a Christomannos, sul Catinaccio, dove una tempesta stellare di informazioni, curiosità e approfondimenti sull’universo travolgerà i partecipanti, prima del ritorno all’Astrovillaggio di Collepietra. Venerdì 19 luglio sarà la volta di uno speciale evento serale in programma presso l’Osservatorio astronomico di San Valentino in Campo di Sopra. Toccherà a Marco Fuchs illustrare la navigazione spaziale europea dallo sviluppo delle tecnologie spaziali fino all’insediamento permanente sulla Luna. L’ex astronauta dell’ESA Waleri Tokarew presenterà una relazione dedicata alla presenza dell’Uomo nello spazio, mentre l’astrofisico David Gruber intratterrà i presenti con la sua “Magnificent desolation”. Saranno infine la piazza di Valentino in Campo, il Planetario e l’Osservatorio di Valentino in Campo di Sopra a ospitare gli appuntamenti di sabato 20 e domenica 21 luglio, tra i quali le bellissime escursioni guidate con osservazioni solari, l’avvincente prima cinematografica del film “CAPCOM GO”. [post_title] => Val d'Ega, un Astrovillaggio per il 50enario dello Sbarco sulla Luna [post_date] => 2019-05-27T14:37:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558967866000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal di San Giovanni (Bolzano) presenta il nuovo centro benessere, ispirato dalla rivitalizzante natura alpina e caratterizzato dai trattamenti cosmetici selezionati secondo Piroche. Nel piccolo giardino dedicato agli ospiti, tra i quali le famiglie sono le benvenute, una sauna si integra perfettamente con l’ambiente dichiarando l’amore per questo luogo di chi ogni giorno dà il meglio per regalare esperienze indimenticabili. È il caso di Moreno Andreotti, maestro di sauna che fornisce tutte le indicazioni per una corretta fruizione dell’esperienza. Poi c’è Sabrina Innerhofer, anche lei, come Moreno, con il diploma di maestra delle gettate di vapore, che lei pratica con l’aiuto delle campane tibetane. Inoltre Sabrina è esperta di escursioni. Il legno è il materiale dominante in una struttura caratterizzata dalla formula ¾ a buffet con dolce e salato che conta 50 camere divise in 11 tipologie, da quella romantica con letto a baldacchino e stufa azzurra a quella con la sauna nel bagno, fino alla Suite Garden con salotto e giardino privato, che – nel totale rispetto della privacy – sembra però stabilire una connessione profonda con rose, prato, piscina e opere d’arte esposte all’esterno. La vista sui masi contadini conferma quella sensazione di vita all’aria aperta che si respira ascoltando Sabrina illustrare le proprietà delle erbe selvatiche e spiegare come le travi e la testiera del lettino di alcune camere siano ricavate dall’autentico legno delle malghe. È un tuffo in un’inedita dimensione agreste tipicamente altoatesina che può essere approfondita con escursioni verso i rifugi, approfittando della pista da slittino dietro l’albergo o noleggiando gratuitamente un’e-bike. Con la propria vicinanza al museo dei minerali, l’hotel riafferma infine una connessione con la natura e con il territorio che si rafforza grazie a una cucina impegnata a portare nel ristorante e nella stube tirolese specialità e prodotti regionali capaci di riflettere la ricchezza e l’originalità dell’Alto Adige. Sul piatto arrivano così il formaggio della Selva dei Molini, i prodotti caseari del caseificio di Brunico, le uova dell’agriturismo Martinshof a Tures, l’agnello dell’allevamento Hollechnerhof, il pesce di Campo Tures e le erbe squisite del Getzlechenhof. [post_title] => Welness Resort Alpin Royal, escursioni e relax al nuovo Centro Benessere [post_date] => 2019-05-22T14:03:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558533831000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 351515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è conclusa, l’edizione 2019 di Buy Tuscany on The Road, il workshop turistico organizzato da Toscana Promozione Turistica nell'ambito del progetto Costa Toscana e Isole Toscane. Hanno partecipato 66 i buyer internazionali selezionati dall'agenzia regionale per prendere parte ai circa 1.200 incontri di business in programma con i 46 operatori toscani che hanno aderito all'evento. Il tutto per 23 paesi rappresentati e un giro d’affari atteso, per il breve periodo, di circa 5 milioni di euro. Momento di business, ma anche di approfondimento della conoscenza dell'offerta turistica della Costa, Buy Tuscany on the road, dopo la contrattazione l’evento ha proseguito con 5 tour in Costa degli Etruschi dedicati ad altrettanti segmenti d'offerta della Costa Toscana: Ancient Wine & SPA Traditions – Following Etruscans; Bike Riding Along the Coastline; Wedding of Your Dream in Etruria; Under Etruscan Sun at the Seaside; Luxury Experience in the Heart of Etruscan Coast. «C’è una gran voglia di acquistare la Toscana – commenta Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica – e riteniamo di dover offrire sempre nuove occasioni per conoscere la regione. Il brand storico della Toscana va attualizzato perché ci sono nuove modalità di fruire il territorio» .L’obiettivo è intercettare le tendenze della domanda internazionale. «La Toscana non è solo natura e cultura – conclude Palumbo – ma è un territorio dove accadono eventi, festival, concerti. Ci piacerebbe proprio evidenziare un “Toscana degli eventi”. La tradizione va conservata ma comunicata con i nuovi mezzi a disposizione». [post_title] => Buy Tuscany on the Road: piace la Toscana da vivere in modo innovativo [post_date] => 2019-05-10T13:17:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557494249000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 350707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Feuerstein, Nature Family Resort a 1250 metri di altitudine a pochi chilometri da Vipiteno e dal Passo del Brennero, aggiunge un ulteriore tassello alla propria offerta gastronomica di altissimo livello: il prossimo 24 maggio aprirà infatti “Artifex”, il nuovo esclusivo ristorante gourmet che proporrà un allettante mix tra le eccellenze gastronomiche dell’Alto Adige, abbinate a sorprendenti suggerimenti della cucina internazionale e nazionale. Il tutto sotto la sapiente regia dell’executive chef Tina Marcelli, originaria della Valle Aurina, con alle spalle un curriculum di alto livello, che l’ha vista operare, tra l’altro, al Garten hotel Moser di Appiano, all’Alpen Palace in Valle Aurina, al ristorante Sillianer Wirt in Austria e all’Hilton di Monaco di Baviera. “Artifex”, ristorante gourmet, aperto giovedì e venerdì, dalle ore 19 (aperitivo nel ristorante), propone esclusive serate con soli 4 tavoli da 4 coperti per un totale di 16 posti a sedere (bambini ammessi da 12 anni in su), con prenotazione obbligatoria. Menù degustazione a partire da 78 euro a persona (per gli ospiti esterni), supplemento per gli ospiti dell’hotel da 53 euro a persona. Vini in abbinamento da 65 euro a persona. [post_title] => Feuerstein Nature Family Resort, Artifex il nuovo ristorante gourmet [post_date] => 2019-05-08T11:54:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557316475000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 350389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via domani martedì 7 maggio, Buy Tuscany on the Road, l'edizione 2019 del workshop turistico organizzato da Toscana Promozione Turistica nell'ambito del progetto Costa Toscana | Isole Toscane. 66 i buyer internazionali, selezionati dall'agenzia regionale per il turismo, prenderanno parte ai circa 1.200 incontri di business in programma con i 46 operatori toscani che hanno aderito all'evento. 23 i paesi rappresentati, con un giro d'affari atteso, per il breve periodo, di circa 5 milioni di euro. Regno Unito, Ucraina, Olanda, Ungheria e Stati Uniti i mercati sotto i riflettori anche se non mancano buyer provenienti da destinazioni lontane come Australia, Brasile o Sudafrica. Tutti pronti ad incontrare i seller toscani, tra agriturismi, residence, agenzie e TO di Incoming, Hotel e B&B. In primo luogo quelli che operano nel turismo Leisure (Relax & Wellness, Active & Outdoor, Sun & Sea). Ma grande richiesta c'è anche per il segmento Luxury, con particolare riferimento agli Wine Resort e al segmento Country & Flavours. Momento di business, ma anche di approfondimento della conoscenza dell'offerta turistica della Costa, Buy Tuscany on the road, dopo la contrattazione di Castiglioncello, prosegue l'8 maggio con 5 tour in Costa degli Etruschi dedicati ad altrettanti segmenti d'offerta della Costa Toscana: Ancient Wine & SPA Traditions – Following Etruscans; Bike Riding Along the Coastline; Wedding of Your Dream in Etruria; Under Etruscan Sun at the Seaside; Luxury Experience in the Heart of Etruscan Coast. Il 9 maggio, inoltre, per i Buyer del settore Lusso, invece, è previsto un trasferimento a Viareggio per l'inaugurazione della terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous. [post_title] => Buy Tuscany on road, l'offerta della Costa degli Etruschi incontra i buyer esteri [post_date] => 2019-05-07T10:00:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557223225000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 348717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono passati ormai 10 anni dal 26 giugno 2009, giorno in cui l’Unesco ha dichiarato le Dolomiti, Patrimonio mondiale. In Alta Badia sono due i siti che rientrano in questa assegnazione: il Parco naturale Fanes-Senes-Braies e il Parco naturale Puez-Odle. Il primo, noto per la sua fauna e per le leggende ladine, con una superficie di 25.680 ettari, è uno dei più vasti dell’Alto Adige e il suo versante ovest digrada in Alta Badia. L’altro, nel quale rientrano i comuni di Badia e Corvara, delimitato a nord dal Passo delle Erbe e a sud dal Passo Gardena, per la sua conformazione e struttura, è molto apprezzato. Ci sarà un evento celebrativo (Auguri Dolomiti! 10 anni di Patrimonio mondiale Unesco) che avrà luogo nel giorno in cui si festeggierà il decennale e cioè mercoledì 26 giugno 2019, sui prati ai piedi delle Cascate del Pisciadú. Alle ore 21.15 si svolgerà un concerto da parte dei Lilac for People, un moderno ensemble composto da otto elementi che affonda le proprie radici nel Jazz. Al fine di avere un impatto sonoro minimo nel rispetto della quiete del luogo, il gruppo suonerà rigorosamente in acustico. L’highlight della serata sarà una suggestiva proiezione al ritmo delle note del concerto, sulle maestose pareti del Pisciadú e avrà come tematica principale le Dolomiti, la particolarità e unicità di queste montagne, nonché la salvaguardia del territorio. [post_title] => Dolomiti, gli eventi per i 10 anni di Patrimonio Mondiale Unesco [post_date] => 2019-04-16T12:54:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1555419295000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 347263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_347272" align="alignleft" width="300"] L'esterno dell'Hotel Tyrol incastonato fra le montagne gardenesi[/caption] I vini del’Alto Adige, sono di qualità indiscussa. Hanno tante declinazioni per altitudine e terroire e sono vari e profumati. Pensate che solo nel terreno dell’Abbazia di Novacella a Bressanone, se ne producono sei varietà. La spa Paravis dell’Hotel Tyrol, uno dei simboli dell’accoglienza gardenese, ha deciso di accontentare chi ama il vino, non solo servito su sapienti consigli di Marika Rossi, la sommelier, accoppiati ai piatti dello chef Alessandro Martellini, ma in vasca da bagno. Alla spa Paravis è possibile immergersi, letteralmente, per un trattamento di 90 minuti nei profumi dei vigneti dell’Alto Adige. Questo insolito trattamento si chiama “Rituale corpo Di Vino” e unisce il benessere con la buona tavola. Il bagno è seguito da un piacevole massaggio all’olio di vinacciolo e, come finale, viene offerta una piacevole degustazione con vino, formaggio e speck locali, in pieno relax. Bibiana Dirler e Maurizio Micheli, la coppia altoatesino/toscana che ha fatto di questo gioiello un tempi dell’accoglienza, il vino ha sicuramente un ruolo importante sia nella spa che al Suinsom, il ristorante che propone le creazioni di Alessandro Martellini, lo chef di Orbetello che delizia il palato degli ospiti con piatti sfiziosi. [caption id="attachment_347265" align="alignleft" width="300"] La sauna "stube"[/caption] E’ così che vengono inebriati tutti i 5 sensi, includendo anche la pelle: i polifenoli contenuti nel vino sono potenti antiossidanti che contrastano la formazione di radicali liberi, rassodando la pelle e donandole elasticità e levigatezza. Il benessere continua con il relax nella piscina coperta, sempre riscaldata a 30 ° con il pavimento in lastre di marmo e circondata da pannelli e soffitti di stucco e roccia solcati da travature di antico legno massiccio. [caption id="attachment_347274" align="alignright" width="300"] La piscina a 30° della spa Paravis del Tyrol [/caption] Si può proseguire con un ampio panel di trattamenti: dalla vasca esterna idromassaggio alla romantica sauna di legno, situata nel giardino, oppure le saune e i bagni turchi nell’area spa interna. La sauna aromatica, realizzata in legno profumato, raggiunge temperature oltre i 60° mantenendo un’umidità del 35%, la sauna stube, studiata per stimolare il rilassamento del corpo e una naturale pulizia della pelle, il bagno turco, la vasca salina per un bagno ristoratore caldo e la sala relax con i letti d’acqua. Sempre in tema di vino gli amanti del prezioso nettare possono partecipare alle degustazioni in cantina con la Marika Rossi che propone una collezione intrigante di vini provenienti dalle zone più pregiate e nascoste. Un'esperienza al Tyrol dal sapore "DiVino". [post_title] => Vino a tavola, e vino alla spa: i trattamenti particolari alla Paravis spa dell’hotel Tyrol [post_date] => 2019-04-05T13:01:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1554469311000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 347321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_347199" align="alignright" width="300"] L'interno del ristorante Suinsom[/caption] Il ristorante Suinsom è un luogo privilegiato, in tutti i sensi. Sorge all’interno dell’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena ed è dal 21 dicembre 2017, quando è stato aperto, un must della ristorazione della Valle. Suinsom significa in ladino “Su in vetta” e per questo nasce come “il punto più alto” di un lungo percorso verso l’eccellenza nel campo dell’ospitalità e della gastronomia, che da più di 50 anni caratterizza l’Hotel Tyrol attraverso il lavoro instancabile degli attuali proprietari, Bibiana Dirler e Maurizio Micheli. [caption id="attachment_347203" align="alignleft" width="300"] Lo chef Alessandro Martellini con Bibiana Dirler e Maurizio Micheli[/caption] Il protagonista in “trincea” è il giovane Chef Alessandro Martellini, toscano (Orbetello) come Maurizio Micheli (Val d’Orcia) chiamato ad una nuova sfida per fare incontrare l’innovazione e la creatività con la tradizione di un luogo molto noto, dominato dallo spirito della montagna. Il legno naturale, le atmosfere alpine e di classe caratterizzano la tranquilla sala da pranzo, con solo 22 coperti, a testimonianza dell’esclusività del piccolo ristorante, avvolta dall’ospitalità che i padroni di casa sanno regalare agli ospiti. La passione di Alessandro Martellini è la natura: «Il mio impegno è realizzare pietanze eccezionali e interpretare la cultura e lo stile ladino a tavola». Dai suoi piatti sboccia la creatività e l’abilità di chi alla tecnica unisce anche la passione. L’esplorazione di nuovi abbinamenti e la ricerca della qualità da presentare in tavola rendono il lavoro dello chef un importante impegno quotidiano, per stupire gli ospiti. La cura per i dettagli, per le intolleranze alimentari, per la scelta e la ricerca della filiera dei prodotti svolge un ruolo importante, che fa parte della quotidianità del lavoro in cucina. Ogni settimana ci sono appuntamenti culinari golosi: dal buffet di dolci e dessert alla tipica merenda ladina in un luogo molto unico, la baita del Tyrol. La piccola, intima baita sull’Alpe Juac, dove i profumi dei formaggi e degli affettati si mescolano a quelli della natura che circonda questo angolo di pace alpina. Anche la parte dei vini, curata dalla sommelier Erika Rossi, veronese, ha un grande peso. La cantina dell’Hotel è fornita di vini di qualità; qui si possono scoprire i profumi dei vini dell’Alto Adige e della nobile Toscana, dall’opulento Cabernet Sauvignon all’elegante Pinot Nero, dal burroso Chardonnay al piccante Syrah per non dimenticare il vellutato Gewürztraminer. «Fin da piccola sono stata affascinata dalla natura, profonda, emozionante e curiosa - spiega Rossi - una passione crescente per scoprire i produttori biologici e biodinamici, le annate storiche e i vitigni nascosti. Una collezione intrigante di vini provenienti dalle zone più pregiate e nascoste». [gallery columns="2" ids="347212,347207,347208,347214,347211,347209,347213,347210"] [post_title] => Suinsom: un ristorante fuori dai canoni, all’interno dell’Hotel Tyrol [post_date] => 2019-04-04T14:01:27+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1554386487000 ) ) )