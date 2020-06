eDreams Odigeo: abbonamento Prime anche agli hotel

eDreams Odigeo ha migliorato il suo programma di abbonamento “Prime” per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori nell’era post Covid-19.

Con l’intento di rendere i viaggi più flessibili e accessibili in questa “nuova normalità”, la società ha ampliato l’offerta di prodotti Prime su eDreams, Opodo e GO Voyages, per includere ora più di 2,1 milioni di hotel in tutto il mondo nella quota di abbonamento annuale. Il prodotto, che in precedenza riguardava solo i voli e rappresentava comunque una novità nel settore dei viaggi all’epoca del lancio, offre agli abbonati l’accesso a sconti e promozioni speciali, nonché una linea telefonica di servizio clienti prioritaria. Con questo aggiornamento, i membri Prime possono ora prenotare hotel e voli con tariffe particolarmente vantaggiose e risparmiare in media 250 euro a viaggio. Il servizio di abbonamento ha guadagnato oltre mezzo milione di abbonati dall’esordio, avvenuto nel 2017.

«Siamo orgogliosi di mettere al servizio dei viaggiatori le nostre capacità tecnologiche per offrire loro prodotti dinamici e interattivi – ha detto Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo –. Prime è una proposta rivoluzionaria, il primo programma di abbonamento nel mondo dei viaggi; ci consente infatti di creare legami sempre più diretti con i nostri clienti, mentre l’aggiunta degli hotel, e quindi di un’ulteriore flessibilità a questa offerta, rafforzerà ulteriormente la loro fedeltà nei nostri confronti. Oggi, nel nostro settore, essere flessibili è importante più che mai. Questo annuncio dimostra che eDreams Odigeo è in grado di adattarsi per restare un punto di riferimento nell’ambito del turismo e per offrire agli utenti soluzioni innovative, pur continuando a far fronte agli effetti del Covid 19. “

Con i viaggi nazionali e di corto raggio destinati a essere protagonisti delle prenotazioni nel panorama post Covid-19, questa scelta andrà a beneficio di migliaia di viaggiatori, in particolare quelli che non hanno intenzione di volare all’estero nel 2020, poiché ora saranno in grado di effettuare prenotazioni di alloggi indipendenti per brevi break nelle vicinanze a prezzi più competitivi.

Inoltre, eDreams Odigeo sta lanciando una speciale campagna di giveway per proporre Prime per periodi di prova gratuiti di 6 mesi in offerta limitata, per garantire maggiore flessibilità ai nuovi abbonati, mentre ai membri Prime attuali verrà offerta l’estensione dell’abbonamento da 12 a 18 mesi senza costi aggiuntivi.

L’annuncio segue il recente lancio da parte della Società di un nuovo servizio di monitoraggio dei prezzi dei voli basato sull’intelligenza artificiale, che aggrega oltre 14 miliardi di dati per consentire ai clienti di identificare e monitorare il momento più conveniente per prenotare i propri voli e la destinazione più economica da visitare. In questo modo, si rafforza ulteriormente l’impegno di eDreams Odigeo, che mette i clienti al centro della propria strategia aziendale grazie all’ innovazione tecnologica.