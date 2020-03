Ami Assistance lancia la garanzia “Emergenza sanitaria» AMI Assistance inserisce la prestazione “Emergenza sanitaria” all’interno di DOC 24, il servizio via app presente in tutte le polizze viaggi individuali e collettive distribuite dalla società che permette di effettuare 24 ore su 24 consulti sanitari anche in videoconferenza con medici della Centrale operativa della società, programmare video consulti con medici specialisti, tenere monitorati i parametri vitali e molto altro. Nello specifico, tutti i titolari di una polizza Amieasy o di un altro prodotto di AMI Assistance acquistato in un’agenzia viaggi o presso un tour operator, nell’ambito di un viaggio organizzato, potranno contattare i medici della Centrale operativa per richiedere consigli circa i comportamenti “preventivi” da adottare per evitare il contagio da Nuovo Coronavirus, effettuare insieme a loro una valutazione dei sintomi e ottenere indicazioni specifiche sul protocollo più adeguato da seguire.

