Terme Merano, il 18 maggio riapre la MySpa e il 25 il parco e le piscine La riapertura delle Terme Merano dopo la chiusura per l’emergenza sanitaria. Il 18 maggio 2020 riaprono il centro benessere MySpa, il Bistro con ricette tutte nuove e lo Shop, sempre disponibile anche online. Lunedì 25 maggio 2020 è la volta del Parco delle Terme Merano con le piscine all’aperto e le Relax Lounge. Il tutto in completa sicurezza per un’esperienza di vero relax nel cuore della città. «Gli operatori della nostra struttura osserveranno le più rigorose misure di sicurezza e igiene per offrire agli ospiti una preziosa possibilità di svago – afferma Adelheid Stifter, direttrice di Terme Merano – Numerosi i dispositivi predisposti, dalle mascherine acquatiche a tute e guanti speciali da utilizzare nella MySpa per i trattamenti. Nelle diverse aree del complesso termale sono stati distribuiti una quindicina di dispenser con gel disinfettante; potenziata anche la frequenza di igienizzazione degli ambienti. Negli ultimi giorni abbiamo messo a punto i protocolli di sicurezza relativi alle zone che adesso possono essere riaperte – continua la direttrice delle Terme Merano – In questo senso siamo grati e riconoscenti nei confronti dei nostri capi reparto, che nonostante le particolari modalità operative stanno lavorando strenuamente per garantire la riapertura». Dopo la MySpa, lunedì 25 maggio 2020 è la volta del Parco delle Terme Merano. Con i suoi 52 mila metri quadrati, l’ampio e curato prato mediterraneo garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza e assicura la giusta privacy a ogni ospite. A disposizione le dieci piscine esterne, tra cui quelle con acqua calda e fredda, il percorso Kneipp, la grande piscina per il nuoto e quella a flusso di corrente. Tra una vasca e l’altra si trovano angoli tranquilli per rilassarsi, lettini per l’abbronzatura e il suggestivo laghetto di ninfee. Per un’esperienza di completo relax, a contatto con la natura altoatesina si può approfittare delle Relax Lounge, 8 postazioni distribuite nel prato in posizione defilata, con lettino per due persone. Raffinato punto di incontro per la gente del posto, nonché sosta rigenerante per gli ospiti di Terme Merano, il Bistro torna a splendere con la sua atmosfera elegante e allo stesso tempo leggera e informale. Oltre al relax, il parco offre la possibilità di mantenersi in forma e praticare attività fisica. Dal nuoto nella grande vasca a contatto con la natura, al fitness individuale nella piattaforma all’aperto.

