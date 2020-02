Rio Pusteria piena di sorprese: a Maranza per sciare con il “Cavaliere” E’ una delle cosa più note di Rio Pusteria, la sciata con “il Cavaliere”, un personaggio che solca le piste di tanto in tanto, agghindato con frac e cappello a cilindro, per allietare grandi e piccini. I suoi consigli aiutano gli ospiti a vedere da vicino un gatto delle nevi, conoscere i nomi delle vette vicine e lontane e scoprire dove fanno la cioccolata calda migliore della ski area, insomma vivere questo comprensorio, tutto da scoprire, con gli occhi di chi lo abita. Rio Pusteria, comunque, fa parte del grande dominio Dolomiti Superski; si trova all’ingresso della Val Pusteria e vanta una lunga storia: il titolo di comune mercato lo detiene dal 1269 e le mura antichissime, le residenze signorili e i palazzi mercantili sono testimonianze della lunga storia di questa fiorente cittadina sudtirolese, nota per la posizione strategica lungo l’importante arteria stradale. La soleggiata Maranza, l’Alpe di Rodengo-Luson e Spinga con i suoi antichi masi: sono tutte mete all’intorno che vale la pena visitare. Da Rio di Pusteria parte la funivia per Maranza, il treno per la Val Pusteria e il bus per Bressanone. Il comprensorio sciistico si trova sulle pendici assolate dei monti di Fundres e comprende le due ski area di Gitschberg e Jochtal, che si congiungono grazie ad una cabinovia e una pista di collegamento. Sono 55 i chilometri di piste praticabili, fra cui la pista da slittino Brimi Run. Il comprensorio è particolarmente adatto alle famiglie e a chi ama l’attività meno rocambolesca. Vanta due scuole di sci, premiate per la loro offerta family friendly, e due aree dedicate ai bimbi. La stagione invernale giunta al giro di boa vede diverse novità: la cabinovia da 10 posti Ski Express e l’aggiunta delle nuove piste Wastl Huber, la nuova pista Gimmy Fun Ride, la nuova pista blu sul monte Gitschberg, destinata ad ampliare l’offerta per famiglie, il parco per bambini presso la stazione a valle di Maranza, realizzato in collaborazione con la scuola di sci Gitschberg. Sul fronte accoglienza ecco gli aparthotel di lusso Panorama Living Dolomites a Maranza, affacciati direttamente sulla pista, aperti lo scorso dicembre.



