Loek Van De Loo : sei proposte glamping tutte da scoprire fra Garda e Toscana

Il glamping, se già stava crescendo come fenomeno, oggi è più che mai attuale, poiché l’estate , per tutti i viaggiatori, parlerà italiano.

“Il papà del Glamping in Italia”, Loek Van De Loo, per questa estate sui generis, suggerisce sei luoghi molto intimi e di piccole dimensioni, tra Toscana e Lago di Garda dove trascorrere le vacanze “open air di lusso”, con panorami incomparabili, super accessoriate, pensate per le famiglie alla ricerca della natura e dei grandi spazi da vivere.

Loek Van De Loo ha il merito di aver fatto conoscere agli italiani il concetto di glamping (glamour + camping) già all’inizio degli anni ’80. Ha montato una tenda safari, completamente arredata, in un campeggio sulle rive del lago di Garda, quando si usavano soprattutto le canadesi con i picchetti e i sacchi a pelo per dormire. In circa 40 anni di attività ha promosso la diffusione della cultura open air tanto da aggiudicarsi per primo, nel 2020, la Hall of Fame per il turismo open air da ADAC, l’Automobil Club tedesco che conta 21 milioni di iscritti e il suo Orlando in Chianti Glamping Resort è stato nominato tra le mete innovative per il turismo Open Air in Europa (con una media di 5.500 camping censiti nelle guide ADAC). Insomma, numero di tutto rispetto.

Da due anni, guida un gruppo tra i più importanti del settore in Italia: Vacanze col Cuore propone Sei glamping resort tra Lago di Garda e Toscana che rappresentano una formula nuova e inconsueta per il settore: resort all’aria aperta di alto livello, creati in luoghi speciali, lontani dal cemento e dalle auto, punteggiati di mobile home e lodge tent, ciascuna circondata da uno spazio ampio da vivere senza soluzione di continuità fra interno ed esterno dell’alloggio, perché la privacy è il principio primo della progettazione paesaggistica del gruppo. Una realtà, partita per la stagione estiva il 26 giugno.

Weekend Glamping resort, San Felice del Benaco (BS)

Dedicato a chi vuole provare tutte le forme del glamping. È il primo tra i glamping resort creato da Van de Loo ben trentaquattro anni fa, trasformato da semplice campeggio in glamour camping a tutti gli effetti, precursore di una tendenza. La particolarità di questo Glamping Resort è quella di poter offrire tantissime tipologie di alloggio, molto differenti tra loro. Dalla mobile home alla lodge tent aerea, per provare un’esperienza davvero originale e sperimentare il glamping puro. Questa sua peculiarità e l’attenzione per i più piccoli, lo rende il luogo ideale per le famiglie con figli dai 5 ai 12 anni.

Park Residence il Gabbiano, Moniga del Garda (BS)

Ville e appartamenti in un parco con fattoria. È l’eccezione del Gruppo Vacanze col Cuore, in quanto unico che presenta solo strutture in muratura. Un vero e proprio residence di ville e appartamenti per riposare e far vivere una vacanza in pace e serenità. 50 appartamenti con a disposizione 3 piscine (una interna riscaldata e 2 esterne) e una fattoria con caprette, galline, cavalli e pony.

Vacanze glamping boutique, San Felice del Benaco (BS)

Di dimensione più raccolta, in una posizione invidiabile, si affaccia sulla Rocca di Manerba del Garda e sull’isola dei Conigli è molto particolare. Pur avendo dimensioni ridotte non rinuncia a mettere a disposizione degli ospiti strutture abitative dalle dimensioni ampie e confortevoli, ideali anche per le famiglie più numerose. Propone 50 mobile home ampie fino a 3 camere da letto e due bagni, con salotto, cucina e ampia terrazza ma anche tende lodge luxury con bagno, cucina camere da letto

Orlando in Chianti glamping resort, Cavriglia (AR)

Dedicato a chi vuole provare il biocamping, immerso in un bosco sulle colline del Chianti, circondato da castelli e antiche dimore dove oggi si produce uno tra i vini più amati e Conosciuti a livello mondiale, è un glamping pensato e progettato nel rispetto della natura: oltre alla quotidianità dove si fa rigorosamente la raccolta differenziata, sono stati installati pannelli solari e il ristorante è costruito in bio edilizia. Qui, oltre ad essere presenti alloggi recuperati e ristrutturati dal passato, sono installate anche tende lodge che Loek e sua moglie hanno disegnato e ideato per adattarsi perfettamente alla natura del luogo, senza rinunciare a comfort e design: sviluppo in altezza per inserirsi tra gli alberi con bagno e cucina.

Vallicella Glamping resort: Scarlino GR

Si sviluppa in una struttura a terrazze sulla collina ai piedi della città di Scarlino. Sono presenti 90 tende glamping, 35 mobile home, 45 chalet, oltre a piazzole per camper e caravan. All’interno del glamping sono presenti 2 punti ristoro, una pizzeria, un minimarket, un bar in piscina, una sala giochi per bambini oltre alle strutture per l’animazione. Il progetto di ristrutturazione del Glamping Resort. Acquisito tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 si è concentrato molto sullo sviluppo di un parco acquatico, ristrutturato con tre diverse piscine: la prima, classica per il nuoto libero, una piscina per bambini con un piccolo scivolo e infine una laguna con giochi d’acqua. Fiore all’occhiello e cornice del complesso acquatico, oltre due cascate, lo scivolo che si sviluppa per la lunghezza di 130 metri seguendo la conformazione naturale delle terrazze che caratterizzano il campeggio.

Sivinos Camping Boutique, Manerba del Garda (BS)

Il Sivinos Camping Boutique, è il primo delle strutture del gruppo Vacanze col Cuore che ha riaperto in questa estate speciale. Si tratta di un piccolo campeggio che si affaccia sul meraviglioso lago di Garda con accesso diretto alla spiaggia, il luogo giusto per chi cerca una struttura intima, immersa nella natura e con panorami mozzafiato. Piace a chi vuole fare una vacanza a tutta natura, con i piedi sempre immersi nell’acqua del lago. Con tante soluzioni studiate per soddisfare le esigenze più diverse senza rinunciare all’esperienza in chiave glamping e arricchite da attività sportive organizzate direttamente sulla spiaggia come yoga oppure sub, tra le altre.