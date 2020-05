Grand hotel Imperial Levico Terme, dal 4 giugno le proposte all’aria aperta Un’estate all’insegna della natura, della vita all’aria aperta e della libertà. La zona di Levico Terme, dove si trova il Grand Hotel Imperial, è un territorio che offre moltissimi spunti. Il lago di Levico è il secondo della Valsugana per estensione e dal 2013 ha ottenuto il riconoscimento internazionale Bandiera Blu della FEE (Foundation for Environmental Education). Oltre alla verde spiaggia libera offre un paio di stabilimenti balneari e una vista molto suggestiva: ricorda per un fiordo norvegese. Passeggiate sulle piste ciclopedonali (a piedi o in bicicletta), pesca e uscite in barca, pedalò e kayak sono solo alcune delle attività che si possono svolgere sulle sue rive. Molti sentieri escursionistici partono direttamente dal centro del paese di Levico Terme. Lo stesso Grand Hotel Imperial, che riaprirà il 4 giugno, si trova all’interno di un grande parco, un giardino che ospita moltissime specie botaniche. Anche una semplice passeggiata al suo interno è in grado di restituire serenità e relax. Da sempre il Grand Hotel Imperial, scelto per la sua villeggiatura anche dall’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio nota come Sissi, è sinonimo di benessere. E una volta di più conferma la propria vocazione a prendersi cura della salute dei propri ospiti, seguendo scrupolosamente le direttive per il mantenimento degli ambienti sanificati e garantendo la massima sicurezza. Le sue ampie sale e le spaziose suite consentono di offrire il miglior servizio possibile.

