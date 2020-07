Con Arnold Huber, campione del mondo di slittino sul Plan de Corones in E-bike Se siete ospiti al Winkler sport & spa resort, o degli altri due gioielli Winklerhotels, in Val Pusteria, e volete fare un giro in E-bike su per i monti, non è difficile, che nell’ottica della massima qualità che la famiglia Winkler offre ai propri ospiti, la guida che vi verrà assegnata sia uno sportivo di livello mondiale. E questo è successo a noi, con Arnold Huber, classe 67, ex campione del mondo di slittino nel 1991, solo per citare il tutolo più prestigioso del nostro “eccezionale” accompagnatore.

Non vogliamo parlare di lui come carabiniere, atleta anche olimpionico, con tre fratelli anch’essi grandissimi campioni, ma del fatto che una guida così è davvero uno stimolo ad esplorare il territorio al meglio. Armati di due splendide E-bike di ultima generazione, messe a disposizione dall’hotel, esplorare il Plan de Corones è stato davvero divertente, facile, stimolante, anche se un po’ faticoso, ma gli atleti lo sanno “no pain, no gain”.

La partenza da San Lorenzo di Sebato volge le bici verso Santo Stefano, per poi deviare verso Palù, poi Krinnerhof. Da qui inizia un po’ a salire, per sterrati e cavedagne, l’escursione si fa interessante con la valle alla nostra sinistra verso il rifiugio Moosener Kassern – Moosenerberg a 1200m. e poi salendo verso Plan de Corones attraverso sentieri e prati, ancora con gli alberi caduti di traverso, che danno un pizzico di avventura al percorso. Una sosta ristoratrice, prima di tornare alla base la si può fare a 1.354 metri di quota, all’Almdorf Haidenberg, un vero e proprio rifugio per chi cerca pace e tranquillità per respirare aria pura, una calda ospitalità e il profumo invitante delle specialità gastronomiche altoatesine.

Un itinerario abbastanza impegnativo della durata circa di 4 ore con le soste, ma di grandissima soddisfazione, soprattutto se ad accompagnarvi c’è un grande campione, ora preparatore atletico e trainer come Arnold Huber.

Quasi in vetta al Plan, 1200 metri di dislivello percorsi si possono girare le biciclette per scendere verso valle, in una emozionante discesa controllata dalla poderosa franata “a disco” delle stupefacenti E-bike, non prima di una sosta ristoratrice per un giro che a conti fatti ha contato 35 chilometri dei quali la metà in salita e fra i boschi, un bellissimo modo di esplorare “il panettone” del Kron platz e non solo esercitare una bella attività fisica ma anche un’esplorazione intelligente di un territorio che non finisce mai di stupire. #altoadige #quellocheamo #suedtirol

Massimo Terracina





