Singapore, il settore mice in ripresa adotta nuovi modelli per eventi ibridi Come la maggior parte delle altre attività economiche, anche eventi B2B come riunioni, convegni, mostre e fiere sono stati sospesi a Singapore da marzo 2020. Con la ripresa delle attività economiche nella città-stato, Singapore Tourism Board si sta attivando per una ripresa sicura ed equilibrata degli eventi B2B, con l’obiettivo di rendere la città preparata nei prossimi mesi. STB ha quindi sviluppato un modello di gestione del rischio per eventi aziendali fino a 50 partecipanti, basato su rigorose misure di gestione per la sicurezza dei partecipanti. STB testerà questo modello con due “eventi pilota” prima di passare gradualmente ad altri eventi. Modello di gestione dei rischi per eventi aziendali sicuri (Safe Business Event Risk Management Framework). Gli organizzatori degli eventi devono raggiungere cinque risultati chiave: monitoraggio delle infezioni in ogni fase del viaggio dei partecipanti all’evento (da prima a dopo l’evento); limitazione degli ingressi; rispetto delle distanze sociale dei partecipanti; garanzia di una location sicura e pulita; preparazione alle emergenze relative a Covid-19. Oltre ad adottare le migliori pratiche in materia di sicurezza, igiene e sanificazione, le aziende del settore mice di Singapore hanno anche sperimentato soluzioni digitali innovative, come l’utilizzo della tecnologia a supporto della creazione di eventi aziendali virtuali e ibridi. Uno di questi eventi è stato l’International Dental Exhibition and Meeting (IDEM), che ha trasformato la fiera in un evento completamente virtuale nel giugno 2020. Con una conferenza digitale e una mostra, che ha attirato quasi 4.000 partecipanti, con oltre 300 espositori marchi provenienti da oltre 50 paesi. I formati ibridi con un mix di interazioni faccia a faccia e virtuali saranno probabilmente la normalità per gli eventi aziendali del prossimo futuro. Per preparare questa transizione, il Safe Business Event Framework ideato da STB sarà applicato a due potenziali eventi “ibridi”, ovvero la Conferenza Internazionale IEEE 2020 sull’elettromagnetismo computazionale (24-26 agosto 2020) e il Forum Virtuale Asia Pacific MedTech 2020(24 settembre 2020). Ogni evento sarà caratterizzato da un massimo di 50 partecipanti in loco e oltre 1.000 partecipanti virtuali ad entrambi gli eventi.

