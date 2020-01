San Valentino alle Canarie: 8 idee romantiche Con una temperatura media di 24°C, le Isole Canarie sono la destinazione perfetta per chi progetta di trascorrere il 14 febbraio al caldo, in riva al mare e non solo. Ecco alcune idee per un viaggio romantico. Il Parco Naturale di Corralejo è il posto giusto per ammirare la natura selvaggia e incontaminata di Fuerteventura. Situato a Nord-Est dell’isola, è in una zona composta da due aree che, nonostante la natura differente, combaciano armoniosamente tra loro. Nella parte settentrionale, vicino alla località turistica di Corralejo, si trova la più grande distesa di dune dell’arcipelago: un’enorme superficie di sabbia bianca che si perde nelle acque cristalline dell’Oceano Atlantico. A Sud lo scenario muta in un ambiente vulcanico, aspro, dai colori vivi e fiammeggianti. Le sorgenti incantate di La Gomera: gli esperti definiscono La Gomera uno dei luoghi più spettacolari e misteriosi del mondo. Strade accarezzate dal vento e sentieri escursionistici conducono i turisti alla scoperta di questa destinazione romantica ed esclusiva. Grazie alle sistemazioni rurali e alla simpatia degli abitanti, l’isola rappresenta il meglio dell’accoglienza locale. Le meraviglie di La Gomera cambiano da paesaggio a paesaggio, con vallate ricoperte da palme verdi, spiagge di sabbia nera e boschi millenari, accanto a sorgenti d’acqua limpida. Un paradiso naturale che forma la cosiddetta Riserva della Biosfera, autentica gemma dell’Atlantico. Nella natura florida e rigoliosa del Parco Nazionale di Garajonay si ammirano i Chorros di Epina, fonti d’acqua che secondo la tradizione possiedono proprietà curative. Aspettare l’alba al cospetto del vulcano di Tenerife. Guardare il sole sorgere da dietro la cima del Monte Teide, il terzo vulcano più grande al mondo e patrimonio mondiale dell’Unesco, è un’esperienze poetica. E lo stesso si può dire del tramonto, quando la luce del giorno si attenua lentamente e il cono d’ombra si proietta sul mare. Tenerife non conquista i turisti soltanto per le proprie bellezze naturali. L’isola merita una visita anche per la scena gastronomica su cui brillano ben sei stelle Michelin distribuite tra cinque ristoranti. Una cena elegante in uno di questi locali – come il ristorante MB, all’interno del The Ritz Carlton Abama e gestito dallo chef pluristellato Erlantz Gorostiza – è tappa d’obbligo per la perfetta cena romantica. Roque Nublo, il simbolo di Gran Canaria. La storia del Roque Nublo, a 1.813 metri sopra il livello del mare, si lega a quella di Gran Canaria sin dall’antichità, quando le prime popolazioni indigene lo scelsero come luogo di culto. Per questo, la superficie che lo circonda è stata dichiarata nel 1987 area naturale protetta ed è entrata a far parte del Parco Rurale del Nublo. Per quanto la storia che ruota attorno Roque Nublo sia mitica e leggendaria, esiste un luogo ancora più speciale: Roque Bentayga. Una volta raggiunta la grande roccia nota come almogarén, si comprende perchè gli antichi abitanti delle Canarie abbiano fatto di questo monte un luogo sacro. I favolosi panorami contrastano con i dettagli della roccia e delle grotte modellate dal tempo; ammirare questo scenario naturale è un’emozione impagabile, concessa solamente ai visitatori che riescono a raggiungere la cima della montagna. Un’ esperienza da vivere con la dolce metà, magari scegliendo l’occasione per professare eterno amore in un luogo così incantevole. Jameos del Agua, la cornice ideale per una cena romantica a Lanzarote. Una cena a lume di candela a Jameos del Agua, a Lanzarote, è senza dubbio difficile da dimenticare. I jameos sono crateri di origine vulcanica il cui crollo parziale del soffitto ha permesso il passaggio della luce naturale. Negli anni ‘60, l’artista locale Cesar Manrique iniziò una ricerca per preservare i beni naturali e culturali di Lanzarote: fu lui ad avere l’intuizione di realizzare il Jameos del Agua per concedere ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino queste fantastiche attrazioni naturali. A Jameos del Agua oggi si trovano un ristorante, un auditorium e una caffetteria. Il luogo, stupendo di giorno, diventa magnifico al calare della sera. La laguna naturale incastonata all’interno del cratere prende le sembianze di uno spettacolo straordinario grazie alle sfumature bluastre e verde rame che dai depositi minerali si proiettano sulla superficie della roccia. Lanzarote ospita anche Lani’s Suits, valutato come il miglior albergo al mondo dagli utenti di TripAdvisor. La Palma, un planetario a cielo aperto. Nulla è più romantico di un cielo stellato, soprattutto a La Palma. I cieli delle Isole Canarie sono infatti tra i più limpidi in Europa, tanto da essere protetti dalla Legge sulla Qualità Astronomica degli Osservatori dell’IAC, ente che controlla l’inquinamento luminoso, elettromagnetico e atmosferico e regola le rotte aeree per evitare interferenze nell’osservazione delle stelle. Grazie alla posizione privilegiata, ognuna delle isole dell’arcipelago è un punto d’osservazione straordinario, ma a La Palma le stelle si toccano con un dito. Roque de los Muchachos, a 2.396 metri sopra il livello del mare, è un’ambientazione senza eguali che offre un panorama mozzafiato oltre a una vista chiara e ininterrotta della volta celeste. Fare il bagno nella piscina vulcanica di Charco Azul a El Hierro. Uno dei simboli dell’isola di El Hierro, Charco Azul è una piscina naturale di origine vulcanica, protetta dalle onde provenienti dall’Oceano. È il risultato delle molteplici insenature che ha lasciato nel tempo la lava: quest’angolo non solo regalerà alle coppie piacevoli bagni nelle sue acque turchesi, ma anche lascerà sensazioni di benessere e momenti di profondo contatto con la natura. Facilmente raggiungibile, la piscina si trova nella magnifica valle di El Golfo. Matrimonio sulla spiaggia a La Graciosa E se la fuga romantica è stata l’occasione per il fatidico sì, le Isole Canarie possono diventare la location ideale per nozze da sogno sulla spiaggia di un’isola in mezzo all’Oceano. Con una popolazione di soli 700 abitanti, La Graciosa è un lembo di terra protetto da un clima sempre sereno, spiagge paradisiache e paesaggi mozzafiato. La geografia di La Graciosa vanta alcune delle più belle spiagge dell’acripelago, come La Francesa, Montaña Amarilla, Agujas Grandes, Los Arcos e Las Conchas. L’unico modo per raggiungere l’isola è attraverso il mare e, per la sua privacy, parecchi personaggi famosi hanno scelto questo luogo per celebrare le proprie nozze.

