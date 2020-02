Repubblica Ceca: Praga e la street art, come Isola a Milano

Quella proposta nel 2020 sarà un’altra Repubblica Ceca – o meglio «vogliamo mantenere gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, quando abbiamo superato il milione di pernottamenti» -, quella dal volto inedito, urbano e più contemporaneo di Praga, con i suo quartieri colorati della street art che ridisegna i muri e riempie i luoghi di nuovi significati. «Tuttavia, – spiega Lubos Rosenberg, direttore Czech Tourism Italia – la percezione della Repubblica Ceca in Italia è cambiata nel corso dell’ultimo decennio: oggi gli italiani che scelgono di trascorrere qui una vacanza – che di media dura 3,6 giorni – non lo fa soltanto per la capitale come accadeva in passato e che resta comunque attrattiva per il 70-75% dei turisti. I viaggiatori italiani si mostrano interessati alle nuove gallerie d’arte: quasi come il processo di trasformazione di cui sono state protagoniste alcune aree suburbane di Milano, tra le quali Isola e Lambrate».

Oltre al tema “Praga alternativa”, la strategia di promozione pianificata dall’ente del turismo si gioca su tre asset: «Il patrimonio storico-culturale che possa riuscire a intercettare anche nuovi target come famiglie e coppie, la vacanza attiva incluso il filone del cicloturismo con i suoi migliaia chilometri di pista che consente di visitare anche scorci più suggestivi e poco conosciuti del Paese e garantire una maggiore distribuzione dei flussi turistici durante tutto l’anno. Infine il Mice, segmento che riporta la capitale al centro della scena con un centro congressi da 9mila persone e quello più recente, O2 Universum, inaugurato nel 2019 per ospitare fino a 8mila500 persone. Sempre in tema congressuale organizzeremo un workshop con alberghi, dmc a Milano verso il mese di giugno».

Confermata la sinergia con il trade, a partire dalle collaudate operazioni di co-marketing e attività svolte in partnership con alcuni tour operator italiani, che abbiamo in programma degli itinerari con almeno un pernottamento fuori Praga. «La vera novità riguarda l’iniziativa “sales blitz” che abbiamo finora testato nella zona di Milano e Bergamo – spiega Lara Cereda, trade manager di Czech Tourism Italia -, coinvolgendo alcune agenzie che incontriamo, insieme a un commerciale di un operatore cui forniamo il nostro supporto. Anche in questo caso gli itinerari del to devono includere una notte che non sia nella capitale. A completare l’offerta sulla destinazione l’incentivante connessione tra i due Paesi, con 115 collegamenti a settima per quasi 20mila posti”. Con la Repubblica Ceca in lizza per la partenza del Giro d’Italia 2022, si stringe il doppio filo tra le due nazioni, “il cui valore in termini di interscambio commerciale si attesta intorno ai 13,5 miliardi di euro».