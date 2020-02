Polonia in progressione sul mercato italiano: le destinazioni più quotate Trend in continua crescita da parte dell’Italia verso la Polonia. Una destinazione in continuo fermento che ogni anno diventa sempre più raggiungibile al turista italiano con i suoi oltre 60 collegamenti aerei da diverse città italiane, dal Nord al Sud, e un incremento di arrivi dall’estero del quasi 10%. A questi importanti numeri si aggiunge quello degli oltre 600.000 italiani che nel 2019 hanno scoperto il Paese e il suo patrimonio di città d’arte, storia, natura incontaminata, itinerari enogastronomici, musei moderni. Fra le mete più ambite della Polonia, ci sono tradizionalmente le città d’arte, con Cracovia e la sua regione, la Malopolska come punto di riferimento per il turismo incoming in quanto più ricca di siti UNESCO, di eventi culturali, monumenti. Gli italiani si piazzano sempre tra i primi negli arrivi dall’estero, apprezzando, oltre al patrimonio culturale di Cracovia, lo spirito giovanile di città universitaria, le Miniere di Sale a Wieliczka e le antiche chiese in legno. La Regione della Malopolska è anche meta del turismo religioso, essendo legata a Giovanni Paolo II e a Suor Faustina, con Cracovia e Wadowice, dove sorge il Museo dedicato al Pontefice. Nel 2020 si festeggeranno i 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II e per questo motivo la visita della regione con un occhio di riguardo al Pontefice sarà senz’altro uno dei trend dell’anno appena iniziato. Per la prima volta, la Polonia presenta a Bit la regione della Bassa Slesia, nota per i suoi maestosi castelli, i tesori UNESCO, le misteriose montagne, l’identità complessa e le perle architettoniche, concentrate soprattutto nella medievale Wrocław, in italiano Breslavia, il capoluogo della regione. Oltre alla presenza delle linee aeree polacche LOT, il tour operator IVOTRANS di Cracovia presenterà gli itinerari più interessanti per il mercato italiano, con particolare attenzione agli interessi culturali e alle preferenze culinarie.

