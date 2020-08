L’Ectaa fa della Grecia la destinazione preferita dei propri associati Con un accordo siglato tra il Greek National Tourist Organization e l’Ectaa, la Grecia diventerà la destinazione preferita dell’associazione europea degli agenti di viaggi e tour operator per il secondo semestre 2020. Con questo accordo Ectaa e Gnto dimostrano il loro impegno a riportare il turismo in Grecia e supportare le imprese di viaggio. L’Ectaa si impegna a promuovere la destinazione Grecia tra le 70.000 agenzie e to in tutta Europa, evidenziando la

diversità di prodotto che il Paese è in grado di offrire. L’associazione diventerà quindi un partner essenziale nel programma di promozione dei viaggi e del turismo al di fuori della Grecia favorendo le relazioni tra gli agenti di viaggio europei e gli operatori turistici con le società di gestione locali. L’obiettivo è coltivare l’immagine della Grecia come una delle destinazioni più sicure e attraenti d’Europa. Inoltre, il Paese avrà l’opportunità di mostrare le costanti migliorie degli standard per un turismo più sostenibile. Tra le numerose iniziative programmata entro fine anno, si segnala il webinar del prossimo 23 settembre sulle opportunità offerte dai nuovi modelli di viaggio per il mercato greco. Inoltre, l’Ectaa ha scelto Atene per ospitare la propria assemblea generale annuale, l’8 e 9 ottobre 2020. “Credo che questo accordo porterà reciproci vantaggi per le due parti e favorirà forti relazioni tra gli agenti in entrata greci e i nostri membri – afferma Pawel Niewiadomski, presidente dell’Ectaa -. Visto il periodo particolarmente difficile, siamo fiduciosi che questa collaborazione si rivelerà anche un catalizzatore positivo per riportare il turismo in Grecia”.

