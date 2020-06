Grecia: test e quarantena per gli arrivi da Lombardia, Piemonte, Emilia e Veneto

E’ un’apertura condizionata quella della Grecia agli italiani, dopo il primo blocco integrale di venerdì scorso. E’ arrivata infatti una sorta di “black list” che regola la riapertura dei confini greci al turismo internazionale: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto sono le quattro regioni italiane i cui abitanti (almeno durante “fase 2” che va dal 15 al 30 giugno) verranno sottoposti obbligatoriamente a test all’arrivo.

“È richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato dal governo greco nel centro di Atene (il costo del test e del soggiorno sono a carico dello stesso governo) – si legge in una nota inviata dall’ente nazionale ellenico per il turismo -. Se il test è negativo, il passeggeri si mette in auto quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni”.

La lista include, oltre ai nostri connazionali che abitano in queste quattro regioni, un folto gruppo di altri paesi, tra cui il Belgio, l’area di Parigi, buona parte dell’Olanda, Lisbona, Madrid, Stoccolma e quasi l’intero Regno Unito. Tante le chiusure totali rispetto ad altri Paesi del resto del mondo fra i quali Bielorussia, Bangladesh, Cile, Indonesia, metà degli Stati Uniti e del Brasile.

Nel dettaglio il piano varato dalla Grecia prevede quindi una “fase 1” (da oggi al 15 giugno) che ammette voli internazionali solo per l’aeroporto di Atene: a tutti i visitatori all’ arrivo sarà effettuato un test e dovranno trascorrere la notte in un albergo designato. Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni.

La “fase 2”, come accennato sopra, che consente i voli internazionali negli aeroporti di Atene e Salonicco. Se il viaggio è stato effettuato da un aeroporto non presente nell‘elenco delle aree colpite dell’Easa (Agenzia dell’ Unione europea per la sicurezza aerea) i passeggeri sono soggetti a test casuali solo all’arrivo. Per le aree più colpite dall’epidemia il discorso è quello valido per le regioni italiane di cui sopra.

Infine la “fase 3” dal 1° luglio in poi, che consentirà voli internazionali verso tutti gli aeroporti della Grecia. I passeggeri –indipendentemente dall’aeroporto di arrivo- sono soggetti a test casuali all’arrivo. Ulteriori restrizioni relative ad alcuni paesi saranno annunciate in un secondo momento”.

Sempre dal 1° luglio riprenderanno regolarmente le tratte marittime Italia –Grecia. I passeggeri –indipendentemente dal porto di partenza – potranno essere sottoposti a test a campione.

“La Grecia – conclude la nota – in qualsiasi momento si riserva il diritto di modificare qualunque previsione sopra citata alla luce delle mutate circostanze”.

La palla passa ora al governo italiano e in particolare al ministro degli esteri Luigi Di Maio che il prossimo 9 giugno sarà in Grecia, ultima tappa di una missione che lo vedrà toccare anche Germania e Slovenia, nell’intento di spiegare ai colleghi ministri la posizione italiana: “Non accettiamo black-list e non abbiamo nulla da nascondere, anzi. Abbiamo sempre agito con responsabilità e trasparenza e continueremo a farlo” afferma Di Maio.