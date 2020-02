Giordania: +33,4% gli arrivi italiani nel mese di gennaio Non si arresta il trend positivo che vede protagonisti gli arrivi italiani in Giordania, con numeri nuovamente da record nel mese di gennaio che vanno ad arricchire un 2019 altrettanto positivo, terminato con un exploit del +90,4% sul già eccellente 2018. Gennaio 2020 ha centrato una crescita del 33,4% rispetto allo stesso mese record dello scorso anno, con 8.000 arrivi dall’Italia: cifre che pongono saldamente l’Italia al primo posto tra i mercati europei e terzo posto al mondo, dopo Stati Uniti e Arabia Saudita. «È un dato che, oltre a fissare l’Italia al vertice del turismo in Giordania – spiega una nota del Jordan Tourism Board – sancisce il cambiamento di target dei visitatori italiani del Regno Hashemita, con un fortissimo interesse da parte dei giovani come mai si era registrato in passato. Il dato di gennaio, inoltre, come quello di alcuni mesi del 2019 solitamente considerati a priori di minor interesse per via del clima, sdogana in maniera netta la Giordania quale destinazione apprezzata in ogni stagione».

