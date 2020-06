L’Egitto vara il vademecum di sicurezza per il rilancio del turismo Egitto pronto ad accogliere i turisti dal 1 luglio, non senza aver messo in campo una dettagliata normativa che prende in considerazione ogni aspetto della sicurezza igienica di strutture ricettive, attività turistiche, siti archeologici, musei, aeroporti e velivoli egiziani. La guida è stata realizzata dal Ministero del turismo e delle antichità, con il Ministero dell’aviazione civile, il Ministero della sanità e la Federazione egiziana del turismo. Si comincia da un “Certificato di sicurezza igienica” come prerequisito per la riapertura di strutture ricettive, attività turistiche, siti archeologici e musei. Dal prossimo 1° luglio quindi, saranno operative le strutture ricettive situate nei governatorati di mar Rosso, Sinai del Sud e a Matrouh, con un tasso di occupazione non superiore al 50%. Le norme diffuse dall’Ufficio turistico egiziano partono dal pre-imbarco, con la compilazione di un modulo che raccoglie informazioni relative a: viaggi effettuati nei 14 giorni precedenti la visita in Egitto; conferma che il viaggiatore non ha mostrato alcun sintomo correlato al Covid-19 nei 14 giorni precedenti; conferma che non è stato consapevolmente in contatto con pazienti Covid-19 nei 14 giorni precedenti; dichiarazione del viaggiatore che informerà la direzione dell’hotel o il medico qualora mostrasse sintomi durante il soggiorno; dichiarazione di essere in possesso di una valida assicurazione medica internazionale. Per i passeggeri in arrivo da paesi dichiarati dall’Oms gravemente infetti da Covid-19, occorre presentare un recente risultato del test Pcr. Le compagnie aeree egiziane eseguono regolare disinfezione dei velivoli e negli aeroporti, con obbligo di indossare le mascherine a bordo e di ricevere solo pasti secchi e bevande in scatola. Strutture ricettive, siti archeologici e musei devono essere in possesso del Certificato di sicurezza igienica rilasciato dal Ministero del turismo e delle antichità e verranno effettuati regolari controlli delle strutture ricettive. Tutte le aree comuni, servizi igienici e ascensori, nonché piscine, spiagge, centri benessere e palestre verranno igienizzati regolarmente e verrà garantito il distanziamento sociale.

Agli ospiti degli hotel verrà controllata la temperatura ad ogni ingresso, la capacità per camera prevede un massimo 2 adulti e 2 bambini di età inferiore a 12 anni.

Norme severe per la sala da pranzo – vietati gli open buffet -, i centri di immersione, snorkeling e sport acquatici e a bordo di safari boat o barche per escursioni. L’Egitto ha previsto in parallelo una serie di incetivi che vanno dall’esenzione dal pagamento delle tasse per il visto – fino al 31 ottobre 2020 – al programma di incentivazione sui voli che viene prorogato al prossimo 29 ottobre; i passeggeri che arrivano a bordo di Egypt Air ed Air Cairo beneficeranno di uno sconto del 20% sul costo del biglietto d’ingresso a tutti i siti archeologici e musei del Consiglio supremo delle antichità.

