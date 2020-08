E’ Kenroy Herbert il nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board Kenroy Herbert è il nuovo presidente dell’Anguilla Tourist Board (Atb): guiderà il consiglio di amministrazione composto da sette membri nella supervisione delle operazioni globali dell’ufficio turistico di Anguilla in tutti i mercati. Herbert e il consiglio direttivo saranno responsabili della gestione strategica delle iniziative promozionali, di vendita e di marketing di Anguilla sia sull’isola che all’estero, al fine di aumentare gli arrivi dei turisti a vantaggio dei residenti di Anguilla. “Con la sua grande esperienza nell’ospitalità, creando e offrendo esperienze di vacanza e di viaggio uniche, Herbert è la persona ideale per assumere la leadership dell’Atb in questo periodo – ha dichiarato il Ministro del Turismo Hon Haydn Hughes -. Sono sicuro che guiderà con successo il consiglio di amministrazione per posizionare Anguilla come destinazione preferita non solo nei Caraibi, ma anche nel mondo”. “Sono onorato di essere stato nominato in una posizione così importante all’interno dell’Anguilla Tourist Board – ha aggiunto Herbert -. La mia nuova presidenza è un’incredibile opportunità di fare la differenza in un momento critico della nostra industria turistica. Non vedo l’ora di servire fedelmente le persone di Anguilla, aumentando la quota di mercato di Anguilla e la varietà di esperienze coinvolgenti per i visitatori che adorano le nostre coste. ” Le priorità del presidente Herbert vanno dal miglioramento delle esperienze di arrivo e partenza per tutti gli ospiti, al continuo aumento degli arrivi dei visitatori dai mercati attuali ed emergenti, allo sviluppo e il miglioramento dei collegamenti tra Anguilla / St. Maarten e l’aumento dei turisti attraverso l’esplorazione di nuovi mercati di nicchia come il turismo dell’area caraibica e il turismo con esperienza locale. L’impatto della crisi Covid-19 si fa sentire non solo ad Anguilla, ma nell’intero ecosistema turistico. La riapertura e la ricostruzione della destinazione richiederanno un approccio collaborativo ed è un altro obiettivo primario per il presidente Herbert. “Particolare enfasi sarà posta sulla preparazione di un piano globale di recupero del turismo per ricostruire la nostra destinazione con innovazione e incoraggiare gli investimenti, mentre ripensiamo il settore del turismo”.

