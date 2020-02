Disneyland Paris: «Io sto con gli agenti di viaggio»

Se “il tempo è magia” a Disneyland Paris, per descrivere l’atmosfera della favola che da sempre attira famiglie e target insospettabili, come i single adulti, l’hashtag della serata conclusiva del roadshow “La Magia in Tour” (giunto alla 5° edizione) è stato #iovendoDisneylandParis, per sottolineare i plus e i vantaggi riservati agli agenti di viaggio. Primo fra tutti l’advanced booking, valido fino al 25 febbraio per arrivi dal 2 aprile al 1 novembre. Con l’ultima serata di Milano, si chiude il ciclo di appuntamenti sul territorio che ha visto protagonisti mille 500 adv, attraverso le tappe di Catania, Palermo, Bari, Lecce, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Torino, Genova e Cagliari. Del resto la distribuzione si conferma di primissimo piano nella strategia di Disneyland Paris.

«Infatti andrà concludendosi entro il 2020 la politica di partnership privilegiata con alcuni tour operator per la commercializzazione in esclusiva del nostro prodotto – dichiara Monica Astuti, country head per l’Italia di Disneyland Paris -. Ci prepariamo ad adeguarci al modello europeo che privilegia il rapporto diretto con le agenzie di viaggio, senza intermediazione. In Francia, Belgio e Regno Unito questa strategia ha già portato risultati positivi: da parte nostra adottiamo il modello con l’ambizione di replicarne le performance che ci auspichiamo, quindi, altrettanto positive».

A presidiare e supportare le agenzie, si conferma la collaborazione partita lo scorso settembre, con la rete di TrustForce, guidata da Gian Paolo Vairo. «Nei primi tre mesi, dopo l’avvio della collaborazione, abbiamo già ricevuto un riscontro tangibile con 20% in più di contatti con il trade». La rete commerciale composta da 12 risorse consente di coprire in modo capillare tutto il territorio nazionale, «cui affianchiamo un ricco calendario di eventi formativi dedicati agli agenti di viaggio: dai momenti live di maggiore coinvolgimento, ai webinar oltre al gruppo chiuso su Facebook che ha raggiunto quota 3500 partecipanti. Gli agenti si stanno dimostrando particolarmente ricettivi sulla fronte social, anche per la veicolazione di iniziative commerciali – conclude la manager -. Nel complesso il volume proveniente dal canale b2b si attesta intorno alla metà: con la soddisfazione di poter confermare la crescita del mercato italiano per il terzo anno consecutivo».

Confermato e perfezionato l’accordo con Musement per la commercializzazione dei biglietti e dei pacchetti, intanto la stagione si annuncia ricca di novità, dalla riapertura del Disney’s Hotel New York, che dopo un piano di rinnovo diventa Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Inoltre, il parco si prepara a vincere una nuova scommessa che prevede la trasformazione del Walt Disney Studios Park, triplicando le dimensioni attuali con tre nuove aree tematiche dedicate a Marvel, Frozen e Star Wars.