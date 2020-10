Brand Usa-Airbnb: partnership per esperienze online con la Usa Country Collection

Brand USA e Airbnb lanciano una nuova partnership ideata per permettere agli ospiti di esplorare gli Stati Uniti dal comfort di casa attraverso esperienze online che includono culture, cucine e personalità uniche provenienti da tutto il paese. Insieme alla nuova landing page dedicata alla collezione speciale di Airbnb Online Experiences dove spiccano le incredibili opportunità offerte dagli Stati Uniti, anche Brand Usa presenta cinque speciali esperienze online. Quest’ultime, ospitate dagli storyteller di United Stories – la campagna di Brand Usa lanciata all’inizio del 2019 per invitare i viaggiatori a visitare gli USA, lasciarsi coinvolgere dal calore degli americani e confrontarsi con la grande diversità di destinazioni negli Stati Uniti – spaziano dalle tradizioni culinarie del Sud fino all’arte della spoken word poetry. «Airbnb Online Experiences ci offre una nuova piattaforma per condividere storie di calorosa accoglienza sulle destinazioni degli Stati Uniti. Mentre il mondo desidera fortemente tornare a viaggiare, siamo felici di aiutare i viaggiatori a comprendere i luoghi più a fondo, incontrare persone reali e svelare le prospettive locali per mantenere viva la loro voglia di partire – afferma Tom Garzilli, chief marketing officer, Brand USA. – È un modo divertente e sicuro per mostrare ciò che rende unico questo Paese e invitare i viaggiatori internazionali a vivere virtualmente in prima persona le nostre persone e le nostre destinazioni».

Create all’inizio della pandemia come un modo per consentire alle persone di rimanere connesse, viaggiare virtualmente e poter avere un guadagno anche da casa, le esperienze online di Airbnb sono attività uniche e artigianali che fanno immergere gli ospiti nel mondo unico di ogni host. Gli host includono proprietari di piccole attività, imprenditori e creativi che desiderano entrare in contatto con i viaggiatori e fargli conoscere la propria comunità. «Nel corso degli anni, milioni di viaggiatori da tutto il mondo hanno visitato gli Stati Uniti – dice Chris Lehane, senior vice president for global public policy and communications di Airbnb – e sono entrati in contatto con il nostro Paese venendo accolti nelle case della nostra incredibile comunità di Home host. In questo mo – ento, in cui è difficile fare viaggi al di fuori dei propri confini, questa iniziativa consentirà agli host di Airbnb di aprire le loro porte virtuali affinché le persone possano vivere l’esperienza degli Stati Uniti. La nostra speranza è che queste esperienze online possano facilitare connessioni più profonde tra gli host e gli ospiti e incoraggiare un prossimo viaggio nella vita reale».

Tour dei bar storici LGBTQ (New York) – L’appassionato di storia Michael Ventriello ha creato un business dalla sua passione ed è il fondatore e guida turistica di Christopher Street Tours. Durante l’esperienza online condivide i racconti che ne hanno fatto la storia e il significato dietro i tre bar del Greenwich Village, compresi gli eventi che hanno dato vita al moderno movimento per i diritti dei gay e che hanno portato alla storica Rivolta di Stonewall. I partecipanti potranno fare un brindisi, cimentarsi con giochi a quiz e conoscere l’iconica storia gay della città in famosi bar LGBTQ come Julius, lo Stonewall Inn e Cubbyhole. Con questa esperienza online, i partecipanti acquisiranno un maggiore senso della storia LGBTQ di New York City, della storia LGBTQ americana, nonché di un nuovo gruppo di amici da tutto il mondo.

Cucina del Sud con uno chef d’eccezione (Mississippi) – Lo Chef Nick Wallace di Wallace Culinary è una risorsa per agricoltori locali, chef regionali, ristoratori e famiglie appassionati di cucina vicino a casa. In questa esperienza è possibile unirsi allo chef Nick – le cui radici del Mississippi e la formazione francese classica hanno contribuito alla sua interpretazione unica della cucina moderna del Mississippi – e immergersi nell’autentica nozione di “soulful food culture”. L’esperienza è perfetta per le occasioni speciali, in particolare le cene domenicali, e per chi è davvero appassionato, o solamente curioso, della cucina del Sud. È possibile anche prenotare una sessione privata con menu a scelta.