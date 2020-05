Aruba, nuovi progetti per aiutare la comunità locale

Anche Aruba, l’isola Felice per eccellenza, in questi giorni di lockdown pensa a supportare e sostenere la comunità in questo momento di difficoltà. I cittadini hanno sviluppato diversi progetti per mantenere alto il morale della comunità e ribadire il concetto che, solo stando uniti, sarà possibile superare quest’emergenza.

L’Island Grind Coffee ha lanciato un’iniziativa chiamata #loveyourisland con l’obiettivo di mostrare gratitudine verso infermieri, medici e forze di polizia locali. Il locale non solo ha applicato dei prezzi scontati sulle bevande per questi lavoratori, ma ha anche invitato chiunque volesse mostrare la propria riconoscenza ad acquistare un articolo aggiuntivo, ad esempio un caffè, un croissant o una limonata, lasciando un post-it sulla lavagna #loveyourisland. In questo modo, ogni volta che un poliziotto, un medico o un infermiere visiterà il locale potrà riscattare, gratuitamente, l’articolo offerto come segno di riconoscimento per il suo prezioso lavoro. Come in molti paesi del mondo, anche ad Aruba le lezioni vengono ora svolte online tramite l’utilizzo di piattaforme digitali.

Setar NV, il fornitore di servizi di telecomunicazione dell’isola, ha però notato che non tutti gli studenti disponevano di un accesso Internet e che pertanto molti ragazzi erano purtroppo impossibilitati a seguire l’avanzamento degli studi. L’azienda ha così deciso di distribuire 200 dispositivi Mi-Fi, con 100 GB di navigazione al mese, da dare in dotazione ai ragazzi per permettergli di poter frequentare regolarmente le lezioni e proseguire il proprio percorso di studi da casa propria.

La Aruba Futura Foundation è stata istituita nel 2018 con lo scopo di contribuire alla progettazione, allo sviluppo e all’attuazione di una strategia nazionale di innovazione per l’isola. Futura funge da laboratorio per l’innovazione di Aruba e da think-tank – gruppo di riflessione – nazionale, unico nel suo genere nell’area Caraibica, collaborando con innovatori locali e internazionali su iniziative pionieristiche di sviluppo. In questo momento così delicato Futura non poteva non dare una mano alla comunità arubana e, grazie alle sue competenze e conoscenze, il laboratorio ha deciso di: Consegnare alcuni tablet in tutte le case di riposo dell’isola per permettere agli anziani di mantenere un contatto con i loro familiari in seguito al divieto temporaneo di andarli a trovare; Stampare visiere e occhiali protettivi in 3D per operatori sanitari in prima linea; Coordinare e gestire l’attivazione di volontari che potessero cucire, tagliare e assemblare maschere chirurgiche, camici e cuffie per capelli; Supportare il Dipartimento della Sanità Pubblica per la realizzazione di un’app dati per il monitoraggio della quarantena. Il Bossi Volunteer Group è un gruppo di volontariato avviato da un giovane di Aruba, Jean-Marc Antersijn, che oggi risiede in Olanda ma che al momento dello scoppio dell’emergenza si trovava sull’isola di Aruba. Jean-Marc ha dato vita a un gruppo di volontari che offre servizi di consegna gratuita per la spesa a domicilio nel tentativo di ridurre al minimo l’affollamento nei vari supermercati dell’isola e di aiutare le categorie più a rischio in questo momento. Inoltre, il Bossi Volunteer Group si dedica anche alla raccolta di articoli da donare ai bisognosi sull’isola.

Le Forze di Polizia di Aruba (KPA) hanno recentemente introdotto un progetto dal nome “Hunto Nos T’e Solucion!” che in Papiamento, che è la lingua locale di Aruba, significa “Insieme siamo la soluzione”. Il progetto è nato quando, come in molti altri paesi del mondo, in seguito all’attuazione di misure di sicurezza da parte del governo per ridurre al minimo la diffusione del Covid-19 ad Aruba, la polizia locale ha dovuto aiutare a gestire il nervosismo diffuso creatosi dall’obbligo di modificare il proprio stile di vita a cui tutti gli abitanti dell’isola si sono dovuto adattare.