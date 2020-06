Wttc: Londra crolla nella classifica delle città più prenotate I dati sulla prenotazione dei voli mostrano che Londra è scivolata in fondo alle prime 10 città europee più prenotate, poiché le restrizioni alle frontiere e le normative sulla quarantena del Regno Unito hanno creato una forte diminuzione dei viaggi, secondo una ricerca congiunta del World Travel & Tourism Council (WTTC) e ForwardKeys. Nella prima metà di giugno dell’anno scorso, quando la stagione delle vacanze era in pieno svolgimento, Londra era la città più prenotata in Europa per qualsiasi data di arrivo, seguita da Parigi e Roma. Tuttavia, le restrizioni ai viaggi imposte a seguito della pandemia di Covid19, come le regole di quarantena imposte dal governo britannico, la capitale è crollata in fondo alla top 10.



Mentre l’Europa ha iniziato ad allargare le restrizioni di viaggio e sono iniziate le prenotazioni, a Londra la questione è andata più a rilento. Nel frattempo Lisbona è salito in cima alla lista delle città europee più prenotate nella prima metà di giugno, rispetto a sedersi vicino al fondo al nono posto nel 2019. Il Portogallo è stato uno dei primi paesi a stabilire protocolli avanzati di igiene e sicurezza per accogliere i turisti e ha uno dei migliori tassi di test per controllare la trasmissione.

