Convenzione UniSalute-Aica: copertura sanitaria #AndràTuttoBeneInVacanza UniSalute e Confindustria Alberghi hanno dato vita ad una speciale convenzione che permette di dare ai clienti delle strutture associate una copertura sanitaria per le vacanze: #AndràTuttoBeneInvacanza. Le ansie e le preoccupazioni che in questi mesi stanno condizionando i comportamenti e limitando gli spostamenti dei turisti rischiano infatti di penalizzare pesantemente il mondo dell’hotellerie. Per questo UniSalute e Confindustria Alberghi hanno siglato l’accordo Al fine di garantire un soggiorno sicuro e sereno, la polizza prevede un servizio di teleconsulto H24 con pareri medici immediati per chi presenta sintomi riconducibili al virus. L’assicurazione – che copre fino a 90 giorni successivi al soggiorno – prevede un’indennità giornaliera in caso di ricovero, una diaria forfettaria in caso di ricovero in terapia intensiva e un servizio di videoconsulto medico per visite post ricovero. «I nostri associati sono da sempre impegnati a garantire un soggiorno all’insegna della massima sicurezza e serenità. Con la polizza #AndràTuttoBeneInVacanza, gli operatori avranno la possibilità di potenziare l’immagine del loro prodotto agli occhi di chi ha voglia di tornare a soggiornare in albergo ma che ancora esita a prenotare a causa dell’epidemia. Con questo nuovo strumento le strutture potranno integrare la gamma dei servizi offerti e avranno anche l’opportunità di dimostrare concretamente quanta cura, attenzione e dedizione è riposta nei confronti dei clienti» sottolinea Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Aica. La copertura dà inoltre accesso ad un servizio di counseling psicologico telefonico disponibile H24 che permette di parlare con un esperto. Le strutture ricettive associate a Confindustria Alberghi potranno offrire ai clienti #AndràTuttoBeneInVacanza al momento del check-in e acquistare la polizza sul portale dedicato www.andratuttobeneinvacanza.it/Confindustria-Alberghi, inserendo i dati degli ospiti quali beneficiari della copertura sanitaria. L’intero costo di #Andràtuttobeneinvacanza sarà a carico dell’albergo senza alcun onere aggiuntivo per il cliente. La polizza è valida per un periodo di 3 mesi dal momento della sottoscrizione indipendentemente dalla durata della vacanza. Questa iniziativa si aggiunge alle tante altre che gli operatori del settore stanno mettendo in campo per garantire la massima sicurezza durante tutto il soggiorno ma anche la massima serenità ai propri ospiti. «Il turismo è un tassello importante per il nostro Paese e rappresenta un’importante leva economica, è un’industria fondamentale per l’Italia che sta subendo in maniera particolare la crisi dovuta all’epidemia di Covid-19 – spiega Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di UniSalute -. Per questo abbiamo deciso di supportare il settore con servizi assicurativi per la protezione e la tutela della salute dei cittadini anche durante il periodo delle vacanze. Un contributo che ha un valore non solo economico ma anche sociale in un momento di difficoltà per il nostro Paese».

