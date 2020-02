Scendiamo in piazza! Non lasciateci soli. Lunedì tutti davanti a Montecitorio Tutti in piazza per salvare il turismo. Travel Quotidiano si schiera con fermezza al fianco degli agenti di viaggio che manifesteranno contro il silenzio e l’immobilismo istituzionale, che rischia di mettere in crisi migliaia di imprese del nostro Paese e uccidere un intero comparto. L’appuntamento è per lunedì 2 marzo, dalle 10 alle 14, davanti a Montecitorio. Tra i temi principali da portare all’attenzione delle istituzioni, misure straordinarie di sostegno alle imprese del settore, anche quelle con meno di 6 dipendenti, come il differimento del pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte dirette e indirette, la riduzione dell’aliquota Irpef, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, l’accesso alle agevolazioni di credito, da erogare senza dimostrazione di perdite. «È importante sostenere le ragioni delle agenzie di viaggio e di tutti gli operatori del settore – commenta Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano – che, in questo momento, sono in ginocchio e rischiano di non riuscire a rialzarsi se le istituzioni continueranno a latitare. Esprimiamo la nostra solidarietà e daremo un sostegno attivo a questa iniziativa attraverso tutti i nostri canali, perché solo uniti possiamo difendere il turismo e far valere la nostra voce». La partecipazione alla manifestazione sta raccogliendo adesioni anche sui canali social e sull’evento Facebook “Agenzie Di Viaggio E Turismo in Ginocchio. Grazie Italia“, gestito e promosso da due delle agenzie che hanno organizzato la manifestazione, ¿A Donde vas? Viaggi di Vanessa Costantini e Caliciotti Viaggi.

