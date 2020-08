Nasce Destination Verona: campagna per rilanciare turismo straniero e di prossimità

Si chiama Destination Verona il progetto varato dalla Camera di commercio della città veneta che mira alla promozione di un’unica destinazione attraverso i suoi sei brand: il lago di Garda Veneto, la città di Verona, la Valpolicella, il Soave Est Veronese, la Lessinia e la Pianura dei Dogi.Si chiama Destination Verona il progetto varato dalla Camera di commercio della città veneta che mira alla promozione di un’unica destinazione attraverso i suoi sei brand: il lago di Garda Veneto, la città di Verona, la Valpolicella, il Soave Est Veronese, la Lessinia e la Pianura dei Dogi.

“Tre anni, 30 milioni, 3 sul turismo”: Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di commercio di Verona, sintetizza così il percorso che la stessa Camera di commercio ha intrapreso “durante il lockdown, lavorando da subito ad un piano di ripartenza per il territorio. Così sono stati individuati 30 milioni di euro da riportare sul territorio attraverso il progetto denominato ‘River’ (inizialmente in onore al fiume Adige, ma anche al post Covid, intendendo il fiume come mezzo che porta via i detriti). Tre i milioni dedicati alla promozione turistica e al rilancio del territorio a supporto delle imprese e, nello specifico, 200.000 euro per Destination Verona, resi subito disponibili puntando ad un riscontro immediato già in agosto dai mercati di prossimità e dalla Germania, specie dalla Baviera”. In fieri i progetti volti a preparare la stagione 2021.

Destination Verona nasce quindi con l’obiettivo di comunicare in Italia e all’estero la provincia – quarta in Italia per numero di turisti stranieri – come meta sicura, accogliente e aperta a tutte le esperienze, (come recita il payoff ‘Open to your passions’). “L’iniziativa supporta la ripartenza del turismo nei mesi di luglio, agosto e settembre, per sostenere le imprese veronesi interessate direttamente e non dai flussi turistici che rappresentano circa il 30% del Pil veronese (28,5 miliardi di euro). L’operazione di marketing rientra appunto nella strategia di rilancio complessiva del comparto da qui al 2022 con l’intento di riposizionare la destinazione turistica Verona nei suoi mercati tradizionali, Germania (che rappresenta il 45% del totale stranieri) e Olanda e rilanciare nel territorio un turismo di prossimità, valorizzando la destinazione Verona intesa come offerta turistica di tutta la provincia”.

La piattaforma digitale www.destinationverona.travel presenta l’offerta turistica del territorio e che è stata pensata con lo scopo di informare e guidare, in maniera immediata e facilmente comprensibile, coloro che possono essere interessati a passare le proprie vacanze nel Veronese. Il progetto comprende anche un’iniziativa rivolta a chi visita vari luoghi della nostra provincia: un concorso che mette in palio una vacanza per il prossimo anno nel Veronese (del valore di 2.500 euro) e che verrà estratta fra coloro che pubblicano selfie, scattati in tre diverse località della provincia.

“Sono infatti sei i brand della Destinazione Verona – aggiunge Paolo Artelio, componente di Giunta della Camera di cCommercio di Verona – a partire dal Lago di Garda, il più grande d’Italia, culla di sole, sport e divertimento con il suo entroterra montano. Destinazione Verona è anche il brand Pianura dei Dogi, dove si può riposare lo sguardo su grandi orizzonti, arricchiti dai fasti architettonici della Serenissima Repubblica di Venezia. Spostandosi poi a nord-est nei territori del Soave (brand del Soave Verona-Est) si respira il fascino medioevale tra vigneti e castelli. Ancora più a nord si può ritrovare il proprio spirito selvaggio tra i prati, le contrade e i sapori della Lessinia. Spostandosi a nordovest, brand Valpolicella si possono assaporare i sentori di frutti di bosco e liquirizia racchiusi in un calice di Amarone, per scendere poi al centro del territorio, nella città dell’amore, Verona, dove vivere momenti magici tra musica, storia e arte”.

I brand di destination Verona offrono esperienze emozionali diverse e adatte a molteplici profili di turisti. “Profili che possiamo riassumere in tre macro categorie – conclude Silvia Nicolis, componente di Giunta della Camera di commercio di Verona -: gli esperienziali, i sociali e coloro che amano coccolarsi e prendersi cura di sé. Gli esperienziali amano “mettere in pratica”, vogliono vivere la cultura, la storia, la natura, la buona cucina e lo sport. Si spostano su tutto il territorio scaligero alla ricerca di qualità, unicità o nel caso di natura e sport, emozioni forti e adrenaliniche. I sociali amano condividere esperienze tra amici o in famiglia e si concentrano sulle sponde Lago di Garda, a Verona e in Valpolicella per vivere eventi e cercare divertimento. Le famiglie stabiliscono una base di partenza dalla quale spostarsi per passare attivamente il tempo insieme su tutto il territorio veronese. Si tratta, in entrambi i casi, in prevalenza di millennials e rappresentanti della generazione X. Il turista che ama uno stile di vita slow, che si prende cura della propria mente e del proprio corpo preferisce le località termali o le spa, possibilmente in zone verdi e incontaminate, dove potersi disconnettere dal caos della vita quotidiana. Lo si trova preferibilmente nell’entroterra del Lago di Garda, in Valpolicella e in Lessinia. Si tratta in prevalenza di turisti adulti, baby boomers e di esponenti della generazione X”.