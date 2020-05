La lobby dei vettori colpisce ancora: il sedile non sarà vuoto C’è da dire che la lobby del trasporto aereo lavora bene. Non penso che qualcuno possa ribattere. Si sono opposti ai rimborsi, e alla fine non li hanno dati (con qualche piccola eccezione), hanno chiesto che i governi intervenissero a risanare i loro bilanci incredibilmente in rosso (dopo decenni di utili stratosferici), e anche su questo hanno avuto la meglio, infine hanno definito una “scemenza” il distanziamento sul velivolo, lasciando fra un passeggero e l’altro un sedile vuole, e sono riusciti anche in questo. Infatti la Commissione europea non prevede, fra le varie misure distanziamento e igiene sugli aerei, il sedile vuoto fra un passeggero e l’altro. Presentando le linee guida per il trasporto la Commissione europea si è concentrata sul contenimento e non sulla distanza. Leggiamo: «I passeggeri devono indossare maschere nei mezzi di trasporto e nei veicoli utilizzati per il trasporto collettivo, soprattutto laddove le misure di distanza fisica non possono essere pienamente osservate in ogni momento. Non è necessario che siano mascherine mediche». Nel pacchetto di norme, la Commissione europea prende in considerazione l’idea del tracciamento delle persone malate, guarite o immuni, questo faciliterebbe la mobilità nell’Unione europea. Ora non si capisce la ratio per cui se devo andare a comprare le sigarette o l’insalata devo stare, con mascherina e guanti, ad almeno un metro di distanza dalla persona che mi precede, mentre posso rimanere appiccicato, fianco a fianco, con il passeggero che siede alla mia destra o alla mia sinistra. Delle due una, o è esagerata la prima, o è pericolosa la seconda. Non se ne scappa. Giuseppe Aloe

