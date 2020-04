In calo l’utile netto di Sea durante lo scorso anno

Sea ha chiuso il 2019 con un utile netto di 124,4 mln euro, in calo rispetto ai 136,1 mln del 2018. I ricavi della gestione, spiega una nota, sono di 707 milioni di euro e hanno evidenziato una crescita del 3,3%, pari a 23 milioni di euro. La performance è principalmente attribuibile alla crescita del traffico, che ha determinato un incremento dei ricavi Aviation pari a 10,1 milioni, dei ricavi derivanti dai servizi non Aviation per 16,6 milioni e dei ricavi del business Energy per 2,1 milioni. In riduzione il business General Aviation (-0,5 milioni di euro) per effetto dei mancati ricavi da affitto spazi nel periodo del Bridge (chiusura di Linate). Il Risultato operativo lordo è pari a 274,7 milioni, in diminuzione del 2,6% rispetto all’esercizio 2018, per effetto principalmente dei maggiori costi legati al progetto Bridge, a manutenzioni cicliche e a costi energetici. Il Risultato operativo, pari a 174,6 milioni, è in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 14,8 milioni.

Gli Investimenti realizzati nel 2019 ammontano a 124 milioni e comprendono principalmente, per quanto riguarda Linate, la riqualifica della pista e della Taxiway T, il restyling funzionale dell’aerostazione e l’adeguamento dell’impianto BHS per le nuove macchine radiogene: Per quanto riguarda Malpensa il completamento del nuovo Terminal di Aviazione Generale e le opere propedeutiche al trasferimento del traffico, a seguito della chiusura dell’aeroporto di Linate. La Posizione finanziaria netta, pari a 450,9 milioni di euro, è in aumento di 51,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018 (399,6 milioni).

Il traffico del sistema aeroportuale gestito da Sea ha raggiunto i 35,3 milioni di passeggeri, in crescita del 4,4% rispetto all’esercizio precedente e superiore alla crescita nazionale, pari al 4%. L’andamento del traffico nei due aeroporti gestiti risente della chiusura di Linate dal 27 luglio al 26 ottobre 2019 (per complessivi 92 giorni) per il rifacimento della pista ed il restyling dell’aerostazione, con il conseguente trasferimento della maggior parte dei voli sullo scalo di Malpensa (Bridge Linate – Malpensa). Per effetto della chiusura di tre mesi, Milano Linate con 6,5 milioni di passeggeri, registra una flessione del 28,8%. Milano Malpensa supera i 28,7 milioni di passeggeri, con un incremento del 16,9% rispetto all’esercizio precedente. Durante il periodo di chiusura di Linate, l’aeroporto di Malpensa ha servito un totale di 9,6 milioni di passeggeri (+2,5 milioni di passeggeri, +34,1% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente) dei quali 1,9 milioni relativi ai voli trasferiti dall’aeroporto meneghino. Il traffico merci sul sistema aeroportuale di Milano ha registrato 551,4 mila tonnellate gestite, in calo del 3,1% rispetto all’esercizio 2018, in un contesto di mercato cargo internazionale in contrazione del 3,3%. Il traffico di aviazione generale presso gli scali di Linate e Malpensa ha registrato 24,5 mila movimenti, in flessione del 5,5% rispetto al 2018 da imputarsi totalmente alla chiusura dello scalo di Linate nei tre mesi estivi, con un trasferimento solo parziale del traffico sullo scalo di Malpensa.