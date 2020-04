Iata: «Care adv eliminiamo i rimborsi, solo buoni». E il Bsp? Uguale

Il ceo e direttore generale della Iata, Alexandre de Juniac, ha scritto una lettera aperta agli agenti di viaggio sulla situazione attuale del settore, cercando di spiegare che bisogna frenare sui rimborsi in contanti e consentire invece alle compagnie aeree di emettere buoni. Dopo un breve excursus sulla situazione e sulle perdite del trasporto aereo (come se gli altri settori non perdessero niente. Solo le compagnie sono a rischio default, gli altri stanno continuando a fare affari d’oro) cerca di convincere le agenzie che è necessario eliminare i rimborsi sostituendoli con i buoni, mentre per le agenzie ci sarà solo un po’ di flessibilità sul Bsp. Uno scambio “equo”: da una parte un risparmio di 35 miliardi di euro, dall’altra praticamente niente.

«In qualità di operatore di sistemi di regolamento finanziario del settore che in tempi normali trattano quotidianamente oltre 1,25 miliardi di dollari in fondi del settore, la Iata si trova di fronte all’enorme responsabilità di mantenere la sicurezza e l’integrità di questi sistemi durante questo periodo. Allo stesso tempo, sappiamo che i nostri membri e partner commerciali si affidano a noi per riconoscere le straordinarie sfide che stanno affrontando e per mostrare la massima flessibilità possibile in tali circostanze. Stiamo facendo del nostro meglio per soddisfare queste aspettative senza rischiare la fattibilità dei sistemi che sono la spina dorsale finanziaria del settore.

Per gli agenti di viaggio, ciò significa che consentiremo di effettuare i pagamenti un po’ più tardi, senza penalità. Mentre i periodi di rimessa sono stati mantenuti in conformità con i calendari Bsp, stiamo adottando un approccio flessibile. Inoltre, stiamo permettendo agli agenti di continuare a vendere usando metodi sicuri anche quando sono in ritardo rimesse. Riconosciamo anche che nell’ambiente odierno, quando può essere impossibile ottenere rendiconti finanziari verificati o organizzare una garanzia finanziaria, stiamo offrendo di prorogare le scadenze per tali dichiarazioni fino a un mese.

Tuttavia, sulla questione delle compagnie aeree che trattengono i rimborsi dei biglietti nel Bsp o emettono buoni al posto dei rimborsi, temo che il messaggio che devo consegnare non sia uno che fornisca conforto. Il nostro settore sta attraversando una crisi di liquidità critica. La maggior parte delle compagnie aeree sta spendendo più denaro per rimborsare i propri passeggeri di quanto non ricevano nelle entrate delle nuove prenotazioni. Di recente abbiamo stimato la responsabilità del settore in questo settore a 35 miliardi di dollari. In questo contesto, la necessità più urgente delle compagnie aeree è mantenere la liquidità residua per pagare gli stipendi e far fronte ai costi fissi. È praticamente impossibile per gli attori del settore trovare mezzi finanziari sufficienti per mantenere operativa la catena del valore dei viaggi aerei nel breve periodo che le compagnie aeree hanno prima di affrontare il fallimento.

In questo contesto, riteniamo che la migliore risposta sia per le compagnie aeree sia per gli agenti di viaggio sia per le autorità di accantonare i rimborsi in contanti e consentire invece alle compagnie aeree di emettere buoni. Questi buoni possono essere gestiti tramite il piano di fatturazione e regolamento Iata (Bsp) utilizzando processi e procedure già esistenti oggi. Ciò eliminerebbe la pressione esercitata attualmente sugli agenti affinché emettano rimborsi in contanti in un momento in cui le compagnie aeree prendono decisioni in base alla propria necessità di preservare il contante».