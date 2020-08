Glamping in agriturismo, a ottobre il corso di Confagricoltura Lombardia Dal 13 al 20 ottobre 2020 Confagricoltura Lombardia in collaborazione con Eapral propone un percorso in modalità e-learning per ottenere competenze mirate per proporre al cliente finale nuove vacanze immerse nella natura. Quando la voglia di natura e di confort si incontrano, il campeggio si trasforma in una esperienza da “non perdere”: il glamping, una nuova modalità di vivere la vacanza a contatto con la natura. In seguito alla revisione della legge regionale sull’agriturismo gli agricampeggi in Lombardia potranno ospitare queste nuove strutture e proporre agli ospiti esperienze uniche. Il termine “glamping” deriva dall’unione delle paroli inglesi “glamorous” e “camping” per evocare una vacanza immersa nella natura da vivere con i servizi di un comodo hotel in un alloggio speciale e spesso eco-friendly. In particolare, questa nuova idea di campeggio nasce dalla volontà di offrire alloggi completamente immersi nel territorio, cercando di coinvolgere quei viaggiatori che vedevano in questa tradizionale modalità di vivere la vacanza numerosi “disagi”. La posizione geografica di queste strutture è sempre di grande fascino in paesaggi suggestivi nei quali vengono sollecitati i cinque sensi e favorito il relax. Eapral, l’ente di formazione di Confagricoltura Lombardia, ha organizzato un corso per supportare gli operatori agrituristici nel comprendere le potenzialità di questa nuova opportunità imprenditoriale. Durante le 12 ore di formazione ci sarà la possibilità di apprendere numerose proposte, soluzioni complementari e case history di successo già rodate in altri paesi del mondo grazie all’analisi del mercato di questa forma di turismo. Le lezioni inizieranno il 13 ottobre e termineranno il 20 e saranno completamente in modalità e-learning; il termine per le adesione è il 5 ottobre 2020.

