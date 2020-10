Franceschini rassicura: ci saranno nuove risorse per il turismo. C’è da stare sereni?

Intervenuto ieri durante un question time alla camera, il ministro del Turismo, Dario Franceschini, sollecitato da un’interrogazione di Antonio Tasso del gruppo misto, ha provato a rassicurare il comparto dei viaggi garantendo che sono allo studio nuovi interventi. Questi sarebbero destinati “a tutta la filiera del turismo e in particolare per quei settori che vengono fatti chiudere o che subiscono di più il peso delle misure che il governo deve prendere“. Il ministro ha inoltre specificato che “di fronte al prolungarsi della crisi e all’attuale aggravamento dell’epidemia, prolungheremo le misure già prese, grazie anche alle risorse ancora non spese del Bonus vacanze. E proseguiremo anche nel 2021 con risorse di emergenza“.

Tutto bene? Forse, visto che anche il premier Giuseppe Conte si è speso in questi giorni a favore del settore dei viaggi. Lo ha fatto, in particolare, durante l’informativa al Senato sul dpcm di domenica scorsa, asserendo che nella manovra di bilancio sarebbero previsti 4 miliardi da destinare a turismo, cultura, spettacolo e ristorazione. Certo è che se i fondi, come ha sostenuto lo stesso Franceschini, si pensa tra l’altro di prendersi dalle risorse non spese del Bonus vacanze, non si capisce perché il governo si ostini a volerne prolungare la durata fino a giugno…

Nel frattempo dalle associazioni di categoria, durante l’incontro con Mibact e Mef tenutosi lo scorso lunedì, pare sia giunta una richiesta di ulteriori 500 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto, da aggiungersi ai 240 milioni già previsti dal decreto Agosto. Allo stesso tempo, in una lettere indirizzata ai ministeri dell’Economia e del Lavoro, Confesercenti e Fiarc – la Federazione italiana agenti e rappresentati di commercio – hanno fatto esplicita domanda di includere tra i beneficiari delle misure di sostegno per il settore turistico anche gli agenti e i rappresentanti di commercio del settore. Questi, scrivono le due associazioni, costituiscono la vera e propria rete dei tour operator nei rapporti commerciali con altri tour operator e agenzie di viaggio nei passaggi precedenti all’immissione dei servizi e pacchetti turistici nel mercato al consumo. Una rete oggi in sofferenza, visto che, secondo l’Enit, il comparto dell’intermediazione del settore turismo mostra una riduzione del fatturato di oltre il 75%, compreso l’indotto, con perdite, per l’anno 2020, non recuperabili e strutturali.