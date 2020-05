Franceschini e il recovery fund. Questa volta deve mantenere la promessa Il ministro del turismo Franceschini ha preferito Porta a Porta per ritornare a parlare di turismo. Ognuno ha i suoi gusti. Invece che parlare di cose concrete e di dati alla mano con le associazioni, quindi con le persone fisiche che gli stanno davanti, o in Parlamento, sede naturale del dibattito, ha preferito lo show. Ma tant’è, ormai ci siamo abituati ad una classe politica che predilige lo spettacolo alla funzione pubblica. Ma lasciamo perdere questa notazione di natura etico-comunciativa e andiamo al sodo. Cosa ha detto il ministro nella trasmissione televisiva? Ha come al solito prospettato interventi massicci sul turismo. «Nel recovery fund ci saranno le risorse per far ripartire il turismo». Ricordiamo che recovery fund è il fondo europeo per sostenere la crisi e che viene messo a disposizione degli stati membri. Ora che Franceschini sia abile nel fare le promesse, ce ne eravamo accorti, questa volta però dovrà essere abile anche a mantenerle. Troppe promesse andate in fumo, troppa superficialità, troppo pressapochismo. Questa volta deve fare sul serio. Deve trovare le risorse e le misure per sostenere il sistema del turismo organizzato e aiutarlo nel momento più difficile della sua storia. Altrimenti qualcuno, almeno le opposizioni, presenti una mozione di sfiducia. Se il turismo non gli interessa sono problemi suoi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chiusura di bilancio superiore alle attese e nuovi investimenti per Robintur Travel Group: la redditività generata nel 2018 dal gruppo ha permesso di trasferire circa 2 milioni di euro di risparmi ai consumatori e ai soci Coop e determinato un risultato netto di oltre un milione di euro, superiore agli obiettivi, dopo aver erogato Il premio di risultato ai 380 dipendenti del gruppo. Il gruppo turistico di proprietà di Coop Alleanza 3.0, con le insegne Robintur e Viaggi Coop, detiene la più grande rete italiana di agenzie di viaggio dirette. Nel 2018 ha generato un volume d’affari diretto di 265 milioni di euro, in crescita di 15 milioni sul 2017, e di oltre 500 milioni di volume d’affari indiretto, attraverso la rete integrata di 300 agenzie in tutta Italia. Forte di questi risultati, Robintur Travel Group prosegue lo sviluppo e ha appena acquisito una delle agenzie di viaggi più grandi dell’Emilia-Romagna: la Cherry for Fun di Vignola, nel Modenese, con un volume di affari di circa 6 milioni di euro. «I risultati di bilancio sono andati oltre le attese anche grazie all’importante contributo della nostra rete affiliata, e ci danno ulteriore spinta – sottolinea il presidente di Robintur Travel Group, Stefano Dall’Ara - Proseguiamo una strategia di crescita con acquisizioni mirate di realtà con competenze elevate e alta qualità dei servizi, condizioni fondamentali per competere nel mercato turistico di oggi». «Puntare al rilancio ed allo sviluppo della rete diretta si è dimostrata una strategia vincente e distintiva, efficace e sostenibile – aggiunge il direttore generale di Robintur Travel Group, Claudio Passuti –. Ora acceleriamo la fase di espansione, con acquisizioni coerenti e mirate, per arrivare a una copertura territoriale più completa, soprattutto nelle aree, come Vignola, dove i punti vendita Coop e i suoi soci sono più presenti». La Cherry for Fun si rivolge a un bacino di circa 60 mila abitanti nella cittadina emiliana e nei comuni limitrofi, 20 mila dei quali sono soci Coop; a questi ultimi Robintur Travel Group offre promozioni, sconti, cataloghi e prodotti esclusivi a proprio marchio. Da pochi giorni, il Gruppo ha aperto inoltre la nuova agenzia di Firenze Coverciano, e a dicembre aveva inaugurato la prima Viaggi Coop della Lombardia, a Brescia. Oltre che nel segmento leisure, Robintur Travel Group è attivo con volumi importanti anche nel turismo organizzato e nel business travel con la società BTExpert. Nel nuovo Piano poliennale 2019-2022, in elaborazione, Robintur Travel group punta a una collaborazione ancora più stretta con il mondo Coop ed all’ampliamento della rete. [post_title] => Robintur: bilancio oltre le apettative. Acquisita l'adv Cherry for Fun di Vignola [post_date] => 2019-05-31T14:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( [0] => coop [1] => coop-viaggi [2] => robintour ) [post_tag_name] => Array ( [0] => coop [1] => coop viaggi [2] => robintour ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559313351000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 353302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Golden State celebra la musica in tutti i suoi generi con un’ampia gamma di festival musicali adatti a ogni orecchio e durante tutto l’anno. A tutto Jazz: Il rinomato Monterey Jazz Festival (settembre 2019) è il festival di jazz più longevo del mondo e ospita oltre 500 artisti. Quest’anno il Concord Jazz Festival (agosto 2019) celebra il suo 50° anniversarionella città di Concord, al Concord Pavilion. Con uno splendido scenario costiero, il Mendocino Music Festival (luglio 2019) porta il meglio del jazz classico contemporaneo, del blues folk e della musica internazionale in questa affascinante località balneare con oltre due dozzine di concerti. Country: Con la sua invidiabile lineup non c’è da sorprendersi che il Country Summer Music Festival (giugno 2019) sia la manifestazione di country più grande del Nord della California. Il festival, che si tiene presso Sonoma County Fairgrounds, accoglie i fan con spettacoli, attrazioni a tema Western, e gustose offerte enogastronomiche. Situato ai piedi del Tram Face nella Squaw Valley, il WinterWonderGrass Festival (marzo 2020) invita i suoi ospiti a godere di oltre 25 spettacoli, birre artigianali e la possibilità di fare un giro sulle piste. Spolverate i vostri stivali per il festival Boots & Brews di Santa Clarita (giugno 2019) per ballare a ritmo country. Rock: Gli amanti dei grandi classici rock come gli Aerosmith e Chris Isaak, ma anche I fan delle star più contemporanee come Pink e Halsey, potranno divertirsi insieme in occasione del Kaaboo Del Mar Festival (settembre 2019). L’evento porta in scena alcune band locali e imperdibili show. Un ricco programma contraddistingue anche Ohana Music Festival (settembre 2019), un festival di tre giorni organizzato direttamente sulla spiaggia Doheny Statea Dana Point. Parte dei proventi verranno devoluti a favore della conservazione di molti parchi costieri della California. Uno dei festival musicali più iconici almondo, Coachella (aprile 2020) a Greater Palm Springs è conosciuto per il suo ampio programma che spazia su ogni genere musicale immaginabile. Coachella ospita anche installazioni artistiche e spot instagrammabili ad ogni angolo. [post_title] => California, festival musicali per tutti i gusti nel Golden State [post_date] => 2019-05-27T11:00:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558954803000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352883 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione, prevista per luglio 2019, del nuovo terminal di Business & General Aviation dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa da parte di Sea Prime, società del gruppo Sea che gestisce gli scali milanesi Linate e Malpensa. Il nuovo terminal Milano Malpensa Prime sorge in un’area dedicata dell’aeroporto, situata tra il terminal 1 e il terminal 2 e ha in dotazione un piazzale di circa 50.000 mq, oltre all’hangar di 5.000 mq, già operativo, per il ricovero di executive jet di ultima generazione. Con una struttura a poliedro, sviluppata su una superficie di circa 1.400 mq, ricorda una “gemma” che si staglia nel territorio circostante e, grazie alla sua forma iconica ed ai particolari rivestimenti e colori, è immediatamente riconoscibile sia dal punto di osservazione di chi è in volo, sia da quello di chi si trova a terra. I materiali sono stati selezionati per amplificare la naturale luminosità degli ambienti, rendendoli confortevoli ed accoglienti. Cinque le lounge che accoglieranno passeggeri ed equipaggi offrendo loro servizi ultra luxury personalizzati, quali conference center, limousine service e concierge, per garantire totale relax e massimo comfort prima della partenza del proprio volo attraverso filtri di sicurezza dedicati. «Malpensa Prime completa l’accessibilità per i passeggeri e gli operatori di Business & General Aviation non solo alla città di Milano, ma anche alla Lombardia, a parte del Piemonte, al sud della Svizzera e alle numerose località raggiungibili da Malpensa: i laghi, le località sciistiche, ben 18 siti UNESCO - ha commentato Chiara Dorigotti, chief executive officer di Sea Prime -. Nella nostra visione si tratta di un servizio complementare rispetto a quello offerto da Milano Prime a Linate; quest’ultimo gode infatti della sua vicinanza al cuore della città da cui dista solo 7 km, mentre con Malpensa Prime potremo intercettare anche i passeggeri che raggiungono Milano con voli in first e business class». [post_title] => Milano Malpensa Prime: a luglio l'inaugurazione del nuovo terminal [post_date] => 2019-05-22T14:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558533778000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 351948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una versione speciale di Amore e Capoeira, tutta dedicata al brand di resort all inclusive del gruppo Alpitour. Giusy Ferrero canta per l'estate “Cercavo un mare calmo al Bravo Club”, sancendo così l’unione fra vacanze e ritmo e rimarcando l’unione fra queste due realtà che vivono profonde sinergie, contagiandosi a vicenda. Le note del celebre motivo risuoneranno appositamente nelle strutture Bravo per celebrare un'estate di relax e divertimento. Questa, però, non è l’unica novità per la stagione, che si preannuncia come una sinfonia ricca e piena di performance: da quest’anno gli ospiti appassionati di musica potranno sentirsi infatti un po’ artisti, un po’ cantanti, per vivere una settimana piena di passione e ritmo. È nato il programma Rock Stars (presso il Bravo Kiwengwa di Zanzibar e il Bravo Andilana in Madagascar), che offre la possibilità a chi sa suonare di mettere in campo le proprie competenze per sentirsi come una star delle band degli anni ’70 e ’80, che hanno iniziato le loro carriere nei garage di casa. [post_title] => I Bravo Club inaugurano l'estate sulle note di Amore e Capoeira [post_date] => 2019-05-14T15:10:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557846603000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 351547 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Servizi alla persona, qualità della vita, sostenbilità ambientale e sviluppo sociale: insieme agli obiettivi finanziari sono questi i cardini del Piano industriale del Gruppo FS Italiane 2019-2023, per molti versi rivoluzionario, dichiaratamente a lungo studiato e concertato con il Governo. Così che a supportare il grande progetto a Piazza della Croce Rossa sono intervenuti il presidente del Consiglio Conte – «perché questo gruppo - ha detto - è un perno fondamentale per lo sviluppo del Paese» – il ministro dei trasporti Toninelli e dell’economia e finanza Tria, a fianco del presidente del gruppo Gianluigi Castelli e dall’ad Gianfranco Battisti. Il piano peraltro non ha precedenti per contenuti e valore, con un totale di 58 miliardi di euro di investimenti nei cinque anni - 38%, cioè 16 miliardi dedicati al Sud - superiore al massimo di 36 miliardi dedicati a suo tempo alla realizzazione dell’alta velocità: 42 miliardi in infrastrutture, 12 in nuovi treni e bus, 2 in metropolitane, 2 in altre tecnologie. «Un piano industriale corale – ha detto Castelli – di ampio respiro e rapida efficacia, fortemente condiviso dalle imprese del gruppo». Solidamente poggiato sui risultati - anche questi un record storico - dell’esercizio 2018 che ha prodotto 12,2 miliardi di ricavi, margine lordo di 2,5 miliardi e utile netto di 560 milioni. Uno slancio che spinge a programmare in grande, e soprattutto innovare in grande. Gli obiettivi. Battisti ha parlato di 9 miliardi di valore incrementale del gruppo al 2023, grazie a una crescita superiore al 30%. Grazie a 17 miliardi di ricavi, 3,3 miliardi di margine lordo, 800 milioni di utile netto, oltre 200 in più rispetto al 2018. Per un contributo annuo al Pil che sfiora l’1%, e tra stipendi e forniture si riversa per oltre l’80% sul tessuto sociale. Il gruppo trasporterà i 90 milioni di passeggeri l’anno il più, a partire dal miliardo del 2018. «Perché riusciremo a erodere molto traffico alla gomma – ha promesso Battisti – contiamo di tagliare di altri 600mila tonnellate di Co2, togliendo dalle strade almeno 400 mila auto l’anno». Il tutto con qualcosa come 100/120mila nuove assunzioni pianificate. Gli investimenti. RFI si conferma primo investitore italiano, con punte fino a 13 miliardi l’anno a partire dal record di 7,5 miliardi del 2018. I 58 miliardi sono finanziati per il 24% con risorse proprie, oltre a 1,750 miliardi già interamente sottoscritte dal mercato e altri 600 milioni. In dettaglio RFI realizzerà la prima emissione di Green Bond in Europa; anche per il trasporto merci; 4 miliardi vanno su RFI e Anas per lo sblocco di 1.600 cantieri, altrettanto alla manutenzione delle infrastrutture per le merci; 25 miliardi dedicati al Sud per lo sblocco di una trentina di cantieri: alla fine il tempo di percorrenza sulla Roma-Bari sarà identico a quello sulla Torino - Roma. La puntualità ha recuperato 17 punti da gennaio a ora, «naturalmente non basta – ha detto Battisti – partivamo dal 51% reale, causato anche dall’altissima concentrazione dell’offerta sulle fasce di punta. Lavoriamo sulla dinamica dei nodi, aiuterà molto l’integrazione di porti, interporti e aeroporti con le stazioni», che è uno dei punti chiave del piano, con 5,5 miliardi di euro per recuperare subito altri 10 punti sui servizi a mercato e 5 sul regionale. Serve anche a questo il sistema Ertms, European Rail Traffic Management System già attivo su AV-AC, altro primato europeo di RFI che sarà esteso al resto della rete. Con la digitalizzazione sempre più diffusa, sia nel servizio ai passeggeri che nell’infrastruttura: altri 2 miliardi di investimenti con intelligenza artificiale, robot e droni dedicati alla manutenzione. Trasporto regionale. Vale l’86% dei passeggeri, entro il 2023 anni avrà quasi 600 treni in più, per una spesa di 2,2 miliardi. Per i pendolari RFI promette frequenze fino a una ogni 8 minuti nelle fasce di punta, e 800 nuove persone dedicate all’assistenza, in parte già assunte. E ancora servizi più personalizzati e offerta più segmentata con programma di loyalty dedicato. Assistenza alle persone, sempre di più in ogni fase del servizio, anche nelle stazioni pendolari e soprattutto fisica ma non solo, con lo sviluppo dell’assistenza digitale e perfino un sistema di rimborso semplificato. Semplificazione infine, con lo spostamento dal concetto di ‘presidio centralizzato’ a ‘presidio focalizzato’, al centro di una sostanziale rivoluzione organizzativa. [post_title] => «Le persone al centro di tutto»: 58 miliardi di investimenti per RFI [post_date] => 2019-05-10T15:24:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557501893000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 350350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tax credit riqualificazioni, voucher, tassa di soggiorno… Nonostante tanta buona volontà il ministro del turismo Gian Marco Centinaio sembra non riuscire a incidere quanto vorrebbe. L’ultima legge di bilancio non ha infatti esteso l’incentivo ai lavori di restyling delle strutture ricettive al 2019, mentre la possibilità di utilizzare i voucher è stato limitato dal decreto dignità ai solo alberghi con un massimo di otto dipendenti: praticamente un’abolizione mascherata, ha ammesso lo stesso Centinaio in occasione dell’assemblea Federalberghi di Capri. E l’imposta di soggiorno? Continua a proliferare ovunque, come ha dimostrato una recente ricerca Federalberghi – Nmtc. Al ministro però non piace «anche perché spesso utilizzata per coprire i buchi di bilancio. Se tassa di soggiorno deve essere, sia almeno di scopo». L’idea, allora, è quella di introdurne l’obbligo per mezzo dei decreti attuativi che devono ancora essere promulgati. Il problema è che ci aveva già provato Franceschini, ma si era scontrato con l’Anci… Il prossimo obiettivo, invece, è il codice identificativo nazionale per i protagonisti del mercato degli affitti brevi. Ma anche qui la strada non è affatto semplice. A cominciare dalle tempistiche: «Quando Centinaio promette qualcosa – ha sottolineato il ministro - sembra che la burocrazia decida che Centinaio debba essere smentito. L’obiettivo rimane di introdurlo prima dell’estate, ma ormai questo è uno Stato dove il ministro non decide più nulla. Decidono solamente i burocrati. E allora faremo pressione sui burocrati dei vari ministeri per portare a termine questa Odissea». [post_title] => Il ministro Centinaio: «La tassa di soggiorno non mi piace» [post_date] => 2019-05-06T12:19:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => codice-identificativo [1] => federalberghi [2] => gian-marco-centinaio [3] => in-evidenza [4] => tax-credit ) [post_tag_name] => Array ( [0] => codice identificativo [1] => Federalberghi [2] => Gian Marco Centinaio [3] => In evidenza [4] => tax credit ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557145178000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 350071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), con l’offerta “Romantic Dolomites Days”, valida dal 30 maggio al 7 luglio 2019 e dal 7 settembre al 3 novembre 2019, tra bagni ai fiori di montagna e momenti relax su terrazze panoramiche. Il Resort, che sorge in una strada privata lontana dal traffico, è classificato con “5 monti”, sia per il ricco e vario programma, che comprende anche escursioni guidate (a piedi e in mountain-bike) per vivere il territorio a 360°, sia per la vista privilegiata sulle vette e, non ultimo, per la prelibata cucina tradizionale che privilegia materie prime locali. Ma sono anche i trattamenti di benessere ispirati alla montagna a distinguerlo nonché l’eccellenza del servizio. La proposta “Romantic Dolomites Days”, valida dal 30 maggio al 7 luglio 2019 e dal 7 settembre al 3 novembre 2019, comprende 4 pernottamenti con la pluripremiata pensione ¾ gourmet plus (ricca prima colazione, buffet wellness a pranzo, merenda con dolci appena sfornati, selezione di tè e tisane e cena con 4 menu a scelta) con menu della cucina alpina-mediterranea accompagnati da live-cooking nel nuovo ristorante panoramico e l’esclusivo rituale di coppia "Alpine Wellnesslove", che include un peeling, un bagno ai fiori di montagna, un massaggio alla schiena, spumante e relax nella spa suite privata (120 minuti). Per un totale relax a disposizione uno spazio di 2.500 m² di wellness con varie piscine e saune, aree relax, terrazze panoramiche con vista a 360° sulle Dolomiti, la nuova Dolomites Sky Spa riservata agli adulti con Dolomites Panorama Infinity Pool, outdoor relax lounge, ampia sauna panoramica, forest sauna a raggi infrarossi, terrazza Fanes, Dolomites indoor relax room e spa lounge, gettate di vapore nella sauna panoramica. L’offerta vuole, però, andare incontro anche alle coppie più dinamiche con un ricco programma giornaliero outdoor e indoor Fit & Fun PLUS, gite e tour guidati in mountain bike dove vi accompagneranno gli albergatori Tamara e Werner Call. Prezzo a partire da 569 euro per persona in camera doppia Fanes. [post_title] => Excelsior Dolomites Life Resort lancia l'offerta "romantik dolomites day" [post_date] => 2019-05-03T10:22:24+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1556878944000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 350029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se esperienza è la nuova parola magica del mercato turistico globale, anche l'industria crocieristica non sfugge affatto a questa regola. E' così che Silversea ha deciso di quasi triplicare la propria offerta d'intrattenimento a bordo dedicata agli spettacoli dal sapore locale. Nel 2019 saranno in particolare 112 le performance a bordo della navi Silversea, pensate per rispecchiare la storia, le tradizioni e lo spirito delle culture e delle genti incontrate lungo gli itinerari della compagnia: dai percussionisti caraibici dello steel pan ai danzatori Aspara della Cambogia, fino ai ballerini di flamenco spagnoli e agli ensemble musicali italiani. Tra gli artisti che si esibiranno a bordo, si ricordano così il J4 Quartet di New York, l'ensemble Bacchelli di Livorno, l'orchestra di ottoni Monaco Brass, il gruppo spagnolo Authentic Flamenco e gli archi dell'Alaska String Band. «Sfruttando la nostra profonda conoscenza delle destinazioni, abbiamo selezionato una serie di artisti, in grado non solo di divertire i nostri ospiti, ma anche di trasmettere loro la vera essenza dei popoli e delle culture che rappresentano - spiega il director of entertainment and enrichment di Silversea, Antonio Marangi - I programmi d'intrattenimento della nostra compagnia permettono infatti ai crocieristi di immergersi nello spirito più autentico delle destinazioni visitate». [post_title] => Silversea punta forte sugli spettacoli dal sapore locale [post_date] => 2019-05-02T14:39:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => cambogia [1] => crociere [2] => silversea [3] => steel-pan ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Cambogia [1] => crociere [2] => Silversea [3] => steel pan ) ) [sort] => Array ( [0] => 1556807958000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 349618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuto a Mira (Venezia), il congresso internazionale 2019 della Romantik Hotels & Restaurants: l'appuntamento ha richiamato i delegati delle oltre 200 strutture alberghiere affiliate. L’incontro si è tenuto tra il Romantik Hotel Villa Margherita e Villa Franceschi, dove gli albergatori si sono confrontati sui traguardi raggiunti quest’anno. «Come presidente della delegazione italiana del brand – ha spiegato il patron del Romantik Hotel Villa Margherita, Alessandro Dal Corso – considero davvero un grande onore l’aver portato sulla riviera del Brenta questo appuntamento. Un evento speciale che regala non solo uno slancio turistico significativo al nostro territorio, ma che soprattutto offre l’opportunità di dialogare sui risultati e sulle potenzialità di crescita, attraverso il confronto diretto con altre realtà turistiche». I partecipanti al Congresso sono stati poi accompagnati in visite guidate ai musei e alle mostre in corso attualmente a Venezia, nonché a sessioni di incontro, come il workshop con un maître parfumeur per sperimentare i segreti della creazione di essenze orginali. Non è mancato neppure il momento dello shopping in antiche botteghe di artigiani, nonché in moderni atelier di designer. Il tutto senza dimenticare i tour in barca della laguna con tappe a Murano e Burano, e la possibilità di gustare piatti tipici veneziani. «Il nostro motto "Siamo quello che vogliamo essere", e dunque una grande famiglia che mette al primo posto l’ospitalità - commenta Thomas Edelkamp, presidente di Romantik Hotels & Restaurants -, è stato confermato dal grande successo di questo incontro». [post_title] => Romantik Hotels: a Mira il congresso internazionale 2019 [post_date] => 2019-04-26T11:46:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => alessandro-dal-corso [1] => mira [2] => romantik-hotels [3] => thomas-edelkamp ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alessandro Dal Corso [1] => Mira [2] => Romantik Hotels [3] => Thomas Edelkamp ) ) [sort] => Array ( [0] => 1556279210000 ) ) )