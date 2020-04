Enac sospende il versamento dei canoni delle concessioni in scadenza a luglio Con una decisione molto saggia, l’Enac informa che, per favorire la ripresa del trasporto aereo, duramente colpito dalla grave crisi dovuta alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto la sospensione del versamento dei canoni relativi alle concessioni aeroportuali, in scadenza nel mese di luglio. Per il 2020 il pagamento sarà commisurato al traffico effettivamente registrato nel corso dell’anno e dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Il provvedimento rientra tra le varie iniziative assunte dall’Enac a sostegno dell’economia del settore dell’aviazione civile nazionale, delle sue imprese e dei lavoratori.

[post_content] => Negli articoli 37 e 50 del Decreto Crescita, il governo ha previsto che verranno prelevati 650 milioni dalle bollette per garantire la continuità industriale di Alitalia. Questa è la notizia. Dobbiamo dire che la sola lettura fa rabbrividire per la superficialità della scelta di distrarre fondi così ingenti che hanno una ben definita origine e dislocarli per mantenere in vita un'azienda che, in poche parole, almeno ad oggi non è appetibile. A questo punto si pronuncia l'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente con parole inequivocabili:«Non usate i soldi delle bollette degli italiani per il salvataggio di Alitalia, c'è il rischio di un aumento delle tariffe di luce e gas per i consumatori». Infatti si tratta di si tratta di versamenti «suscettibili di generare ripercussioni negative sull'intero sistema, che potrebbero tramutarsi in un incremento improprio dei prezzi dell'energia per le famiglie e le imprese qualora ciò dovesse tradursi in un aumento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali, con possibili effetti sfavorevoli sul ciclo economico generale». E con la frase: c'è il rischio, diciamo che ci sono andati leggeri. C'è la certezza che le tariffe aumentino. [post_title] => Alitalia: il governo punta a 650 milioni dalle bollette. Stop dell'Autorità Parliamo di investimenti in infrastrutture, organizzazione interna e sviluppo del network che consentiranno di rendere gli scali pugliesi generatori di ricchezza per il territorio più ancora di quanto già non lo siano. Ma, a nostro avviso, vi è un aspetto ancor più importante da sottolineare: la decisione di Aeroporti di Puglia di acquisire una propria autonomia finanziaria ha comportato la necessità di confrontarsi sul mercato e di verificare il proprio livello di credibilità, affidabilità e valore reputazionale». ll finanziamento, di durata 12 anni, ha lo scopo di supportare il piano di investimenti previsto nel contratto di programma di AdP con Enac 2019-2022 (di circa 101 milioni) e di sostenere lo sviluppo di nuove rotte. AdP ha adottato il piano strategico con orizzonte 2028 ridisegnando le strategie di sviluppo per garantire ulteriori margini di crescita e valorizzare il brand "Puglia" attraverso la qualità delle infrastrutture, l'attrazione dei passeggeri e l'interesse dei vettori a sviluppare traffico aereo a beneficio dei cittadini e delle imprese. Il raggiungimento dell'obiettivo al 2028 di circa 11 milioni di passeggeri sugli scali pugliesi, consentirà un utilizzo ottimale della capacità ricettiva delle infrastrutture aeroportuali pugliesi che già dispongono delle potenzialità necessarie a soddisfare l'ulteriore domanda. [post_title] => Aeroporti di Puglia: 60 milioni da un pool di banche per lo sviluppo degli scali Inoltre, per Aiav, se le difficoltà con Arkus erano così marcate fin dall'inizio del rapporto, Viaggi di Atlantide avrebbe dovuto sospendere le vendite fino a fare chiarezza, senza arrivare all'attuale punto di "paralisi operativa" come da loro definita. Tutto ciò comunque non tocca il punto peggiore della situazione, rimarca Avataneo, che «è rappresentato dalla probabile assenza di tutele a favore del consumatore per cinque lunghi mesi, come invece previsto dalla legge. Infine, il punto che le strade di Aiav e Viaggi di Atlantide si siano già incrociate in passato, è cosa che ci dispiace perché avremmo sperato di non dover cogliere nuovamente in fallo lo stesso operatore». Nella sua lunga nota difensiva, è bene ricordare, I Viaggi di Atlantide aveva sottolineato che «in merito a quanto dichiarato dal sig. Avataneo, a capo dell'associazione degli agenti di viaggio, che l'azienda aveva già avuto occasione di incrociare qualche anno fa, si precisa che, come accaduto in quell'occasione, lo stesso avrebbe potuto senza alcun problema prendere contatto con i vertici di Viaggi di Atlantide e gli stessi sarebbero stati più che disponibili a fornire ogni qualsivoglia informazione». Un'affermazione che evidentemente non ha convinto l'associazione: «In seguito alle dichiarazioni di Pierre Radici, titolare del to Viaggi di Atlantide seguite all'allarme sulle coperture assicurative - specifica l'associazione - la stessa Aiav intende precisare come abbia pur tentato di avere risposte in merito dai diretti interessati, ricevendo però finora solo risposte dai loro avvocati, risposte peraltro solo parziali». [post_title] => Aiav: «Abbiamo ricevuto risposte solo dagli avvocati» dei Viaggi di Atlantide Insomma possiamo parlare di un evento di successo, e questo ci riempie di orgoglio». Attualmente le agenzie affiliate al network sono 1300, che arrivano a 1700 se consideriamo l'intero gruppo di cui Geo fa parte. «Nel primo quadrimestre - continua Caraffini - abbiamo registrato una crescita di vendite del 17,5%, con 135 nuove affiliazioni al 30 aprile. Diciamo che è un risultato importante. Sarà difficile mantenerlo costantemente, ma chiaramente noi ci proviamo. Il punto è chge il format Geo è attrattivo e quindi questi numeri si spiegano proprio per questo motivo. Voglio solo fare un appello a tutte le agenzie del network: usate il crm, solo mediante questo strumento possiamo conoscere i flussi e indirizzare in modo omogeneo le operazioni». [post_title] => Caraffini: «Vendite di Geo a più 17,5% nel primo quadrimestre» Dalla nota di Enac che annuncia di aver ricevuto ricevuto da parte di Neos una comunicazione relativa alla decisione della compagnia di non proseguire i servizi charter per Partours, al contrattacco di Arkus fino alla recente posizione di Aiav secondo la quale I Viaggi di Atlantide avrebbe operato senza copertura assicurativa. Tanto è stato detto fino ad oggi che il to di Brescia ha deciso di mette nero su bianco, chiarendo la propria versione sui fatti: «Il tour operator bresciano ha, fino ad oggi, onorato tutti i propri impegni verso le agenzie e verso i clienti garantendo agli stessi tutte le partenze charter previste fino alla metà di maggio e, allo stesso modo, per i principi sopra enunciati, per le prenotazioni relative ai viaggi su misura – circa 40 - sta provvedendo a garantire i servizi coperti dagli acconti versati dalle agenzie e a rimborsare invece le agenzie che hanno versato gli acconti ma alle quali non sono stati, ad esempio, emessi i biglietti aerei. Al di là di ogni dietrologia, questa decisione è maturata a seguito di una situazione di immobilità operativa, dovuta ad inadempienze non certo imputabili a I Viaggi di Altantide ma semmai a chi, tuttora utilizza a seconda dei propri vantaggi, il nome dello stesso come di sua proprietà laddove faccia comodo – leggasi conferenza stampa del 09 Maggio relativa alla presentazione dell'acquisto di un noto club calcistico ndr – mentre si distacca da situazioni più meramente operative. Si riconferma, per correttezza di informazioni, che non è stato formalizzato alcun atto finale di acquisizione di ramo di azienda, ma il preliminare sottoscritto è vincolante con efficacia operativa a partire dai primi giorni di aprile, tanto più che Partours, contrariamente a quanto dichiaro, ha emesso estratti conto recanti la propria ragione sociale ed ha incassato dei pagamenti da parte di alcune agenzie di viaggio. Cosi come risulta siano stati siglati dei contratti con alcune strutture alberghiere. Allo stesso modo, va chiarito che la sospensione dei voli a Partours è derivata dal fatto che la compagnia aerea Neos aveva sottoscritto con Partours il contratto charter per i voli di aprile e maggio e le obbligazioni in esso previste non sono state onorate dalla medesima società e non certo da I Viaggi di Atlantide. Il quale ha, piuttosto, dovuto garantire le partenze stesse alla compagnia che, a quanto risulta, non ha mai in alcuna sede dichiarato che la sospensione dei voli fosse dovuta ad inadempienze di Viaggi di Atlantide, anche perché non avrebbe potuto farlo, bensì sono dichiarazioni di terzi e/o interpretazioni degli organi di stampa i quali, sulla base di "fonti di mercato" non meglio precisate, sono unilateralmente giunti a quella conclusione. Il comparto del turismo che, potrebbe in un futuro non lontano perdere I Viaggi di Atlantide, dovrebbe, in determinati segmenti, forse essere rivisto e ridisegnato se oggi si assiste ad una messa alla gogna di un Tour Operator che nel corso di tutta la sua attività (oltre ad aver portato qualche novità in termini di prodotto e di approccio al mercato) ha svolto il proprio lavoro nel pieno rispetto delle regole vigenti ma, soprattutto, con correttezza, serietà e dedizione, valori che negli anni hanno soddisfatto migliaia di agenzie di viaggio e centinaia di migliaia di clienti.. In merito a quanto dichiarato dal sig. Avataneo, a capo dell'associazione degli agenti di viaggio, che l'azienda aveva già avuto occasione di incrociare qualche anno fa, si precisa che, come accaduto in quell'occasione, lo stesso avrebbe potuto senza alcun problema prendere contatto con i vertici di Viaggi di Atlantide e gli stessi sarebbero stati più che disponibili a fornire ogni qualsivoglia informazione e, apprese le stesse – tutte quante supportate da relative documentazione – avrebbe sicuramente capito e compreso la situazione in maniera adeguata, probabilmente rivedendo alcune considerazioni". [post_title] => Arkus: la versione di Atlantide Quando Air Italy, dopo quasi due mesi, ha inaspettatamente deciso di operare senza compensazione, Alitalia si è vista costretta a fare lo stesso proprio per tutelare i tanti passeggeri che avevano già prenotato e per evitare ulteriori esborsi economici visto che, a quel punto, non volare sarebbe stato più oneroso che operare le rotte (pur senza compensazione). Air Italy sostiene che vi fosse un accordo in base al quale Alitalia si sarebbe impegnata a lasciare le rotte su Olbia alla fine di maggio. Ricostruzione fantasiosa che lascia sconcertati: come sanno perfettamente i vertici di Air Italy presenti ai diversi incontri istituzionali, si stava tentando di trovare una soluzione di compromesso che consentisse ad Air Italy di operare le rotte in continuità a condizione che Alitalia fosse in grado di rispettare gli impegni presi con decine di migliaia di passeggeri, sia nazionali che internazionali. Peccato che Air Italy non abbia mai voluto confrontarsi veramente su questa ipotesi e anzi abbia fatto di tutto per far saltare l'accordo, rifiutandosi di rispondere ai reiterati appelli affinché presentasse proposte formali che dessero seguito al negoziato. Alitalia è rimasta in attesa di un interlocutore credibile e i passeggeri hanno continuato a prenotare sull'unica compagnia che aveva mantenuto in vendita i voli (visto che Air Italy aveva arbitrariamente chiuso le vendite). Alitalia si è così ritrovata con un numero sempre maggiore di prenotazioni: oggi sono circa 70.000 per l'intero periodo estivo. Ecco perché un passo indietro da parte della compagnia italiana non era e non è più possibile. Alitalia, per senso di responsabilità e rispetto delle Istituzioni, conferma comunque la presenza al tavolo convocato domani (oggi per chi legge, ndr) dalla Regione Sardegna e a eventuali futuri incontri istituzionali. La verità è sotto gli occhi di tutti: Air Italy ha preferito, e preferisce tuttora, accusare altri di scelte strategiche che nulla hanno a che fare con la continuità territoriale. La sua volontà di abbandonare la Sardegna era palese da mesi. E ora che ha ottenuto il suo scopo vuole scaricare su altri la responsabilità delle sue scelte». [post_title] => Nuovo scontro Alitalia-Air Italy sulla continuità da Olbia Un pacchetto di nove notti, che regala un'autentica esperienza creola con soggiorno in guest house da vivere in tutta libertà. La formula prevede il pernottamento e la prima colazione in piccole strutture posizionate direttamente sulle spiagge dell'Oceano Indiano: ogni giorno diventa un'avventura da inventare. Le prime due notti a Mahe si trascorrono al Bord Mer Villa, costruzione in legno in stile coloniale in posizione splendida, mentre le quattro notti successive alla guest house L'Hirondelle di Praslin, dotata di caratteristiche stanze con letti a baldacchino. Per le tre notti a La Digue si è quindi ospiti della Villa Veuve, oasi di pace e tranquillità. Mahe è l'isola principale e offre le maggiori attrazioni Il prezzo parte da 1.675 euro a persona in camera doppia, e include anche il volo da e per l’Italia, esclusi periodi di alta stagione, fino al 31 ottobre 2019. [post_title] => Con KiboTours un itinerario alla scoperta di Mahe, Praslin e La Digue [post_date] => 2019-05-20T15:03:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558364618000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arrivano cattive notizie dal tour operator anglo tedesco: gli effetti della Brexit, l'accresciuta competizione sul mercato spagnolo e sull'area del Mediterraneo orientale, la questione Boeing 737 Max, nonché le ripercussione dell'onda di calore anomala della scorsa estate pesano infatti sui bilanci Tui. L'operatore, riporta il Financial Times, ha in particolare chiuso il primo semestre del proprio anno fiscale con un rosso di 301 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai -107 milioni di euro di 12 mesi prima (in termini di risultati ricorrenti, pre interessi, tasse e ammortamenti). Certo, il momento caldo della stagione, quello in cui si decide veramente la sorte del business deve ancora arrivare, ma i segnali non sono sicuramente confortanti. Già lo scorso febbraio la compagnia aveva peraltro emesso un profit warning, legato alle vicende della Brexit e alle difficoltà delle sterlina. A questi aveva poi fatto seguito un'ulteriore allerta sui profitti il mese successivo, a seguito della messa a terra dei quindici 737 Max della propria flotta. Per l'amministratore delegato, Fritz Joussen, la ricetta per uscire dalle difficoltà sta quindi ora nel concentrarsi sulla vendita delle "esperienze" ancillari: un prodotto che presenterebbe margini di ben dieci volte superiori a quelli garantiti dalla commercializzazione delle semplici camere di hotel. [post_title] => Aumentano le perdite Tui nel primo semestre dell'anno fiscale [post_date] => 2019-05-17T09:10:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => 737-max [1] => fritz-joussen [2] => in-evidenza [3] => tui ) [post_tag_name] => Array ( [0] => 737 Max [1] => Fritz Joussen [2] => In evidenza [3] => tui ) ) [sort] => Array ( [0] => 1558084238000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 352087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha introdotto la poltrona di business class “Qsuite” anche sui voli da Milano Malpensa per Doha. La Qsuite, che ha ridefinito completamente lo standard di comfort e servizi a bordo, è attualmente disponibile su alcuni Boeing 777-300er, Airbus A350-900 e A350-1000 di Qatar Airways. Milano è soltanto l’ultima rotta che si aggiunge ad altre destinazioni servite dalla compagnia che offrirà, su alcuni voli selezionati, l’esclusiva Qsuite fino a destinazione, tra cui Bangkok, Singapore, Tokyo, Maldive, Hong Kong, Sydney e Canberra. «Sin dal suo lancio, Qsuite ha registrato un enorme successo a livello globale e siamo lieti di presentare questo rivoluzionario prodotto sulla nostra rotta per/da Milano Malpensa - afferma Máté Hoffmann, country Manager Italy & Malta di Qatar Airways -. Con Qsuite, abbiamo veramente ridefinito l’esperienza e la concezione dei viaggi business e leisure e siamo certi che un prodotto così personalizzabile e su misura sarà un'aggiunta molto gradita dai viaggiatori italiani». All'introduzione della Qsuite al pubblico italiano, si aggiunge inoltre l’inserimento di una frequenza aggiuntiva da/per Milano Malpensa a partire da giugno 2019, portando a tre i voli giornalieri da/per il capoluogo lombardo a bordo di un Boeing 777 o un Airbus 350-1000. «Entro giugno, Qatar Airways offrirà 56 voli settimanali da e verso i nostri quattro gateway italiani – ha aggiunto Hoffmann - offrendo a tutti i viaggiatori la flotta di velivoli tecnologicamente più avanzata dei cieli, a dimostrazione dell’importanza del mercato per il nostro network globale. Congiuntamente alla crescita in termini di capacità, siamo lieti di arricchire il nostro servizio con una scelta più ampia di prodotti e servizi premium, come la nostra cabina di business class, oltre ad una migliore accessibilità ai mercati globali sia per viaggi leisure che business, grazie al nostro network di oltre 160 destinazioni». [post_title] => Qatar Airways porta la Qsuite sulla Milano-Doha e potenzia la capacità [post_date] => 2019-05-15T11:40:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1557920459000 ) ) )