Da “Drecreto rilancio” a “Decreto rovina” il passo è breve

In attesa del Decreto reale (dopo gli annunci in conferenza stampa) l’industria del turismo è nera. Gli operatori si sentono in qualche modo traditi dalla politica, da chi, insomma avrebbe dovuto andare in soccorso e invece di lanciare un salvagente è rimasto a guardare sulla riva. Non se ne può dare l’intera responsabilità a Franceschini. L’uomo non capisce il turismo. Non c’è niente da fare. E’ un concetto che non gli entra in testa. Diciamo che è intelligente, ma si applica poco.

Stanno arrivando, in queste ore, note di rammarico e di costernazione per il famoso Decreto rilancio, che Incondi, managing director di FlixBus Italia, ha ribattezzato Decreto rovina. E in effetti se lo guardiamo attentamente, nei suoi schemi ancora non ufficiali ma già presentati dal ministro, il decreto non aiuta minimamente l’industria turistica. A parte le lacune evidenti, come il turismo su gomma che non viene preso minimamente in considerazione, ma c’è in tutto il provvedimento l’idea di fondo che più di questo non si poteva fare.

Ma è vero? Più di questo non si poteva fare? Per quale motivo? Per mancanza di idee? Per mancanza di risorse? Allora se questo è il vero motivo, cioè la scarsità di risorse, vorrei capire dove sono stati trovati i 3 miliardi e 700 milioni per Alitalia. Sarebbe opportuno capirlo. Se il fondo per agenzie di viaggio e tour operator fosse stato di 3 miliardi e 700 milioni, le cose sarebbero cambiate. Invece per l’organizzazione del turismo le risorse non ci sono, per Alitalia sì. Non che io sia contrario, chiariamo. A me va bene che il vettore venga rifinanziato e rimesso sotto l’ala statale. Sono sempre stato contrario alla privatizzazione selvaggia, che non ha fatto altro che concentrare nelle mani di poche famiglie la ricchezza nazionale. Ma dare tanto a uno e non dare niente ad altri è un atteggiamento sbagliato e senza senso.

Senza il movimento turistico Alitalia non va da nessuna parte. Né Alitalia né le altre compagnie aeree. Se si vuole intraprendere un’operazione fatta bene bisogna rafforzare e sostenere la base organizzativa del turismo. Altrimenti il resto crolla.

Giuseppe Aloe