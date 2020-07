Unahotels nuovo main sponsor della Pallacanestro Reggiana Unahotels, il marchio di hotelerie Italiana nato nel 2017, presente con 36 strutture sul territorio nazionale, affianca il proprio nome alla Pallacanestro Reggiana, blasonata società cestistica emiliana, per un connubio biennale il cui fine è dare risonanza al nome della catena in un ambiente così “vicino” come il basket.

All’ Unahotels Bologna Fiera, il direttore generale del Gruppo Una, Fabrizio Gaggio, ha fatto gli onori di casa spiegando una scelta, a nostro avviso molto coraggiosa, di affiancare quale main sponsor la compagine reggiana che milita in massima divisione con un occhio all’Europa con la Fiba Europe cup. «Nell’alveo della vocazione del brand Unahotels a farsi espressione e sinonimo di italianità, non può mancare un sostegno concreto verso le realtà che contribuiscono a definire la ricchezza del patrimonio locale. Considerando la rilevanza della regione emiliana, in cui Unahotels è presente con cinque strutture di riferimento, e l’affinità storica con il mondo del basket nazionale, non poteva che celebrarsi quindi la collaborazione come main sponsor con Pallacanestro Reggiana, i cui colori militano nei professionisti fin dal 1982, e la nascita della squadra Unahotels Reggio Emilia».

Un modo per ricordare al mercato non solo degli appassionati, ma anche del turismo l’importanza del gruppo una e dei suoi tre brand. Alessandro Dalla Salda, controparte, ad del sodalizio biancorosso che da giugno ha cambiato compagine sociale ha aggiunto: «Oggi inizia un nuovo percorso assieme ad un’eccellenza del settore alberghiero italiano come la catena Unahotels del gruppo Una, che ringraziamo per aver creduto nella vision del nostro club e nella nuova governance della Pallacanestro Reggiana. Il nostro auspicio è di poter iniziare una partnership che possa svilupparsi negli anni ed avere come obiettivo quello di consolidare un sodalizio che possa identificare il nostro club con UNAHOTELS in tutto il territorio nazionale e non solo, togliendoci sul campo grandi soddisfazioni». Unahotels comparirà come main sponsor sulle divise biancorosse sia in occasione delle partite del campionato di Serie A Legabasket, che nel corso della competizione europea Fiba Europe Cup e succede ad uno sponsor che è stato a fianco del quintetto reggiano per sette stagioni. La durata dell’accordo è biennale, con diritto di uscita a favore dello sponsor al termine della stagione sportiva 2020-2021.

