E’ una storia di famiglia, quella dei Gruber-Hinteregger, che sta dietro a questo splendido esempio di accoglienza altoatesina, in un ambiente che guarda al passato e alle proprie radici, con un passo deciso verso il futuro, cioè l’ammodernamento e ampliamento del 2017.

Il Tratterhof è un “Mountain Sky Hotel“ perché stando a 1520 metri di altitudine, nell’area vacanze Gitschberg Jochtal/Rio Pusteria offre due splendide visuali montane: la valle Isarco fino a Bolzano e la val Pusteria sino al confine con l’Austria, con una invidiabile vista panoramica sulle Dolomiti.

E’ classificato 4* superiore, ma per la storia e la dedizione vale molto di più. La struttura è membro del gruppo Wanderhotels ‐ best alpine, dei Belvita Leading Wellness hotel e Vitalpina Hotels Südtirol, il che è sinonimo di garanzia di qualità in ogni ambito (attività fisica, benessere e alimentazione).

L’accoglienza e gli spazi sono incredibili in questa struttura che offre una ospitalità raffinata e genuina.

Le cifre sono interessanti e dipingono un quadro davvero particolare: 9mila ospiti l’anno, (e 1000 bambini al seguito con …280 cagnolini) dei quali 3.600 tedeschi, 3.2000 italiani, 400 austriaci, 400 svizzeri, 1400 dal resto del mondo, ospiti che restano 4.6 giorni di media, con una età media nei “mid 40”.

L’albergo resta aperto per circa 280 giorni l’anno, e ci tengono a far sapere che fattura circa 6 milioni di euro annui, con un investimento sul personale, 55 addetti, di 2 milioni, proprio per evidenziare la cura posta nel “welcome”.

Le camere a disposizione, suite incluse, sono 62, delle quali 40 nel “vecchio corpo” denominato ala est e 22 nel nuovissimo corpo denominato ala ovest.

L’ala est propone 18 suite panoramiche Bergwelt, più altre 3 con cuccetta per bambini, 6 suite Sinfonia Alpina, delle quali 1 con cuccetta, 2 suite Bergidyll, 4 camere comfort, 6 camere confort Rododendro, una singola, 2 comfort Dolce Risveglio e una suite famiglie Auralipina. La cosa in comune, oltre ad un arredamento confortevole e di grande appeal è la generosa dimensione dei locali e delle terrazze. Entro maggio 2020 nella parte ovest si aggiungeranno ulteriori 13 modernissime suite che si chiameranno Larix e Alba Abies.

La ristorazione e l’area wellness sono, oltre all’impagabile panorama, i due plus del Tratterhof.

Al ristorante dell’hotel, dall’enorme superficie, con le sue le accoglienti «stuben» si può usufruire della “mezza pensione benessere Tratterhof», un ricco buffet di prima colazione con angolo vitale e prodotti biologici a km 0, cuoco per le specialità di uova e crepes, frutta fresca, drinks vitali di jogurt, diversi cereali da macinare al momento, grande scelta di formaggi, salumi e diversi tè e una vasta scelta di specialità deliziosi. Minestra e buffet di dolci il pomeriggio con strudel di mele e diverse torte fatte in casa e, per cena, scelta di 5 portate, che comprende: buffet di insalate e antipasti, una zuppa o un succo, antipasti caldi, 3 secondi a scelta, di cui un menu vegetariano e per finire un delizioso dessert oppure un gelato e buffet di formaggio con mostarde. Su richiesta menu senza lattosio e glutine. E poi anche il Bistrot Monte Silva è un’ottima alternativa, in linea, per snack e apres ski.

La nuova area Wellness Monte Silva Spa di 3.500 m2 affiancata alla palestra Monte Silva Skyroom con oltre 25 nuovissime attrezzature Technogym offre oltre a tutte le attrezzature tipiche di una spa, dalla Sauna delle emozioni con più infusion show al giorno, all’ampio bagno turco con zona Kneipp, la sauna finlandese, la cabina a raggi infrarossi, la sauna alle erbe, la grande vasca con acqua fredda e cascata e la stanza del ghiaccio per una straordinaria rinfrescata, il whirlpool panoramico, diverse aree relax con vista sulle Dolomiti, la stanza del silenzio e l’area all’aperto per nudisti. In più è disponibile la nuova linea cosmetica Monte Silva Cura.

All’intorno, per le attività invernali, 55 km di piste (1.400 e 2.500 metri) con neve assicurata, sul soleggiato versante meridionale dei Monti di Fundres delle quali 10 blu, 9 rosse, 4 nere, che dispongono, per il 95% di impianti per l’innevamento programmato. 15 impianti di risalita, 2 scuole di sci certificate e con sigillo di qualità per i servizi ai bambini, 22 rifugi rustici che servono specialità tradizionali della cucina altoatesina, un’ampia rete di sentieri invernali ben tenuti e la possibilità di raggiungere a piedi più di 10 baite nell’area sciistica per incontrare amici e famigliari che sciano, piste per slittino e per fondo a completare lo scenario.