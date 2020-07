Sul Renon, dal 1908, il Park Hotel Holzner: quattro generazioni di ospitalità E’ dal 1908 che il Park Hotel Holzner riceve gli ospiti, sull’altopiano di Renon, a Soprabolzano, praticamente attiguo all’arrivo della funivia che in 12 minuti collega il capoluogo altoatesino con il proprio “sfogo” montano.

«Siamo alla quarta generazione nella gestione di questo, lasciatemi dire, gioiello dell’ospitalità – spiega Wolfgang Holzner – e credo che il mio bisnonno Hans, primo direttore nel 1908 non si sarebbe mai aspettato questa continuità. Ed è proprio questa la parola cui ci ispiriamo nell’odierna gestione».

Per meglio capire di cosa parliamo va ricordato qualche riconoscimento del Park Hotel Holzner: Albergo storico dell’anno 2008, Condé Nast Johansens Award Of Excellence 2013 „Most Excellent Family Friendly Hotel“, European Hotel Design Awards 2014 Shortlist, categoria “renovations” Condé Nast Award of Excellence 2016 “Best for green practices”, 5 top ristoranti in Alto Adige nella rivista gastronomica tedesca “Der Feinschmecker” 2017, Condé Nast Award of Excellence 2018 Shortlist “Best dining experience”, I 100 più belli hotel d’Europa 2019 nella rivista di viaggi “GEO Saison”, Heritage Awards della cooperazione Heritage Hotels of Europe: Host of the year 2019 solo per citarne alcuni. «Una delle nostre prerogative è aver conservato tantissimo mobilio e accessori d’epoca – prosegue Holzner, che è anche presidente della azienda turistica del Renon – e nella ristrutturazione che abbiamo in più fasi effettuato, ampliando anche le sezioni, c’è molto di questo materiale, come il nostro record di avere il numero più alto di lampade stile liberty, stile imperante in questo luogo».

Nell’edificio principale vi sono 81 letti ottenuti in 42 camere raffinate, che per la maggior parte sono ancora arredate con mobili d’epoca. In tutto vi sono 3 stanze singole, 19 stanze matrimoniali, 6 junior suite e 14 suite, fra le quali spicca la Suite Vajolet nella Penthouse dalla quale si può godere di una visuale unica sulle montagne altoatesine. Gran parte dell’arredamento deriva ancora dai tempi della fondazione dell’hotel, il 1908, nel tipico stile liberty alpino che conferisce alle stanze un’atmosfera storica unica. Caratterizzate dal connubio fra eleganza alpina e lusso senza sfarzo, tutte le stanze si inseriscono perfettamente nel complicato ambiente circostante.

«Un recupero che ha ridisegnato gli spazi e ci offre oggi il setting – spiega Holzner – dell’hotel. Dal 2018 abbiamo aggiunto altri 22 letti nelle 11 nuove suite Eden nel parco, che offrono scorci panoramici, un tocco di modernità e ampi spazi da dedicare al relax. La nostra casa vacanze Maria Schnee è dotata di 2 letti e grazie al suo arredamento moderno e al contempo intimo è il luogo ideale per rilassarsi».

E’ articolata anche l’offerta gastronomica: la mezza pensione per buongustai comprende: la ricca colazione a buffet con un’ampia scelta di pane fresco, speck dell’Alto Adige, piatto di formaggi vari, una selezione di marmellate fatte in casa, succhi freschi, miele, burro del contadino, frutta fresca, yogurt, svariati cereali e muesli e, per chi lo desidera, uova da allevamento all’aperto preparate al momento nel nostro angolo dedicato. Poi menu gourmet a scelta di 4 o 5 portate, preparato dalla premiata cucina, aperitivo domenicale con canapè, cocktail di benvenuto e cena di gala a seguire, buffet per buongustai caldo e freddo e in estate, festosa grigliata settimanale in giardino con insalate fresche, specialità alla griglia e ricco buffet di dessert

«La nostra ristorazione ha visto il riconoscimento con 4 cappelli e 17 punti nella guida gastronomica Gault Millau 2020 – chiosa soddisfatto Holzner – il posizionamento fra i 5 top ristoranti in Alto Adige nella rivista gastronomica tedesca “Der Feinschmecker” 2017- Il ristorante serale 1908 segue il motto: piacere per tutti! Informale ma elegante, dove desideriamo che gli ospiti si sentano a proprio agio potendosi fidare della qualità servita in tavola. Poi il Bar Holzner, ideale per il caffè mattutino, uno spuntino a mezzogiorno, il tè pomeridiano, oppure un aperitivo o una coppa di champagne la sera. Il bar Holzner, con i suoi rivestimenti in legno e le maestose lampade in stile liberty, le profonde e comode poltrone e l’atmosfera accogliente è il cuore dell’hotel Holzner».

Alto Adige e vino sono un connubio perfetto: ecco, quindi, l’enoteca, sempre a disposizione.

«Anche i bambini qui sono important – aggiunge Wolfgang – ogni giorno offriamo un programma di intrattenimento per tutti i nostri piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni di età, concepito dal nostro team di assistenza bambini gentile e qualificato. Disponiamo di tre grandi stanze da gioco, una sala da pranzo per bambini, tre cucine accessibili 24 su 24 ore, un parco giochi avventuroso, uno zoo delle carezze, un parco per le macchinine e la casetta dell’artista, tutto messo a disposizione dei bambini. In hotel potrete inoltre prendere in prestito baby phon, passeggini, zaini reggi-bebè e tanto altro».

Imprescindibile, l’area dedicata a l benessere. Le piscine di 12 metri (piscina interna) e 16 metri (piscina esterna) sono riscaldate tutto l’anno grazie alla centrale di riscaldamento a biomassa che unisce comfort e sostenibilità ambientale.

Nell’area piscine sono a disposizione due sale relax per famiglie: una sul lato ovest con vista sul giardino delle erbe e dei fiori e una nell’area saune con vista sul parco e sulle Dolomiti. L’area piscine offre anche lettini sommersi per l’idromassaggio nella piscina esterna, due piccole vasche per bambini e il nuovo ampio prato con sdraio, invita a immergersi in una rilassante esperienza all’insegna del dinamismo e di un benefico divertimento balneare.

La ciliegina sulla torta? La “Liberty spa”, una nuova oasi di libertà nel cuore dell’Holzner e tuttavia al di fuori del tempo e dello spazio, un luogo di pace dedicato a bellezza e serenità. Due sale relax, un hammam e l’area saune invitano ad abbandonarsi alla tranquillità e a lasciarsi alle spalle la vita di ogni giorno, mentre nelle sale dedicate ai trattamenti, al fitness e all’attività motoria, il benessere del corpo diventa assoluto protagonista.

Consta di 4 stanze per massaggi e trattamenti, 2 sale relax, hammam, sauna panoramica, sauna finlandese nel giardino spa, 2 sale relax per famiglie nell’area benessere, biosauna, bagno a vapore, 4 sdrai idromassaggio, sala per l’attività, area fitness con ampia offerta di servizi dedicati al movimento (Circuit Training, Pilates, Aquagym, Personal Training…)

«E poi per godersi il Renon escursioni e tour in bici guidati – conclude Holzner – noleggio mountain bike, o e-bike e tante altre attività all’aria aperta estive ed invernali: escursioni in montagna, equitazione, tiro con l’arco, paracadutismo. L’area, agibile con il traposto pubblico con la Rittencard che viene fornita ad ogni ospite gratuitamente, fornisce accesso a Bolzano, dove gli amanti della cultura potranno sbizzarrirsi passeggiando semplicemente per le vie della città oppure visitando il museo di Ötzi, castel Roncolo, il teatro comunale e il mercatino di natale».

10mila mq di parco e un enorme garage sotterraneo mettono ogni cm2 di verde a disposizione degli ospiti. #altoadige #quellocheamo #suedtirol

Massimo Terracina





