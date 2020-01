Riapre a Tenerife il Barceló Santiago Riapre a Tenerife il Barceló Santiago, dopo un intervento di ristrutturazione durato due anni, per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. I lavori di restyling hanno riguardato la reception, tutte le sue 406 camere, il ristorante a buffet, quello alla carta e i tre bar. Sono stati inoltre aggiornati tutti gli impianti tecnici, per incorporare sistemi energetici più efficienti. Noto per le sue viste spettacolari sulle scogliere di Los Gigantes, l’hotel dispone anche di tre sale riunioni. La sua offerta è completata dal Barcy Club completo con l’innovativo programma di intrattenimento Happy minds ispirato alla teoria delle intelligenze multiple, il ricco programma di attività Wehappy e un centro benessere completo con circuito di idroterapia e cinque cabine di trattamento.

