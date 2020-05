Purmontes, Alto Adige: 20 mila metri quadrati di spazio per 20 ospiti

E’ pronto anche l’esclusivo Purmontes, con le sue 5 lussuose “chalet suite”, alla riapertura prevista per il 28 maggio. Dopo il lockdown tra le pareti di casa, la gioia di poter trascorrere una vacanza in un elegante chalet alpino, nella propria privacy, quindi in totale sicurezza, è indescrivibile.

Il paesino di Mantana, dove è situato, in posizione panoramica e privilegiata, il Private Luxury Chalet Purmontes regala uno scenario fiabesco e tutt’intorno solo pace e quiete.

Il servizio di questo gioiello architettonico è costruito su misura, a richiesta dei singoli ospiti e, in un periodo delicato come questo, costituisce un fondamentale “plus” per trascorrere un soggiorno in piena tranquillità: il Purmontes dispone di cinque straordinarie suite di lusso su una superficie totale di 20.000m², garantendo tanti ampi spazi comuni per gli ospiti i quali, possono scegliere anche di “chiudersi” nel proprio chalet in quanto la superficie abitabile interna di ciascuna suite varia da un minimo di 80 – 130 m² e una superficie esterna privata che va dai 100 – 290 m². Ogni chalet dispone di piscina privata dove rilassarsi ad ogni ora del giorno (e della notte)…una nuotata sotto la volta celeste con il canto dei grilli o il silenzio profondo come sottofondo è impagabile.

In ogni suite, la grande jacuzzi è il santuario del più completo relax, in una scenografia originale: le luci accanto alla vasca sembrano vivaci e autentiche fiamme, (si tratta di un gioco di led di luce rossa che si riflette nel vapore, creando l’illusione di avere davanti un vero e proprio fuoco). Il fuoco e l’acqua. Un connubio di energia all’interno della propria stanza. I 5 chalet suites sono un inno alle forme contemporanee unite sapientemente con il carattere alpino: il legno antico, la pietra, i tessuti pregiati realizzati artigianalmente, la cura degli elementi di arredo, l’illuminazione studiata nei dettagli, le grandi pareti di vetro che catturano la natura esterna invitandola ad entrare negli spazi originali e prestigiosi degli chalet, da vivere in completa privacy.

La cucina di alta qualità con ingredienti regionali stuzzica il palato degli ospiti, il room service è un vero plus del Purmontes: colazione, snack pomeridiano e cena possono anche essere serviti nel comfort della propria suite.

Tra le particolarità che allietano il soggiorno ci sono le grandi docce “Sensory Sky” che invitano a provare un’esperienza memorabile che tocca tutti i sensi, con diversi tipi di pioggia, nebbia, luci e profumi che si uniscono armoniosamente per creare coreografie irripetibili ispirate ai fenomeni atmosferici e agli stati d’animo in natura.

La splendida spa e la sala fitness possono essere prenotati gratuitamente. Nella vasca idromassaggio ci si sdraia sui getti e il panorama è il cielo: il soffitto sovrastante è una grande vetrata per ammirare le nuvole e le stelle. Un punto di osservazione inedito per un rilassamento totale. Un grande open space tutto a vetri, la luce e il paesaggio entrano nell’ambiente ordinato e geometrico: i lettini sospesi dove dondolare e sognare sono situati sopra un soffice “tappeto” di autentico muschio, per una sensazione avvolgente di benessere a stretto contatto con un materiale naturale, che ricorda il bosco.

Ogni suite ha anche il proprio pontile privato al laghetto naturale, un piccolo specchio d’acqua naturale di montagna (la fonte proviene dalla montagna che sovrasta il Purmontes) dove nella bella stagione ci si rinfresca e ci si rigenera in un angolo idilliaco di acqua trasparente e pura. Tra sdraio, pontili di legno e rocce, il riposo è garantito.

Il Purmontes offre anche un maneggio privato, che consente anche di portare il proprio cavallo per esplorare con lui i dintorni. Lo staff specializzato si prende cura degli amici a quattro zampe ed è a disposizione per lezione private di equitazione, a tutti i livelli. Cavalli appositamente addestrati sono ideale anche per i principianti. Per gli appassionati delle vacanze su due ruote sono anche a disposizione gratuitamente e-bike per esplorare i dintorni.