Prinz Rudolf: torna a Merano il figlio di Sissi e Franz Joseph, nelle vesti di un hotel Rudolf era il principe ereditario, figlio di Sissi e Franz Josef d’Austria.

Un giorno si perse tra questi boschi durante un’escursione con il padre. Fino al 20 ottobre su questo terreno esisteva il vecchio 3 stelle “Eremita”, una struttura un po’ obsoleta dal vecchio concetto di albergo. Poi la famiglia Cavagna, lo ha fatto demolire e, su ispirazione dei due giovani architetti Manuel Gschnell e Stefano Longo, poco più che trentenni, fondatori dal 2015 del Dear Studio di Merano, hanno dato vita a questo nuovo concetto di smart hotel che sarà pronto i primi di luglio.

Lo abbiamo visitato assieme alla proprietà e ai creatori, al limitare del bosco dove si perse Rudolf, e fu ritrovato, come narra la storia e lo ricorda una targa al limitare del bosco, entro il quale si trova anche la chiesetta dell’eremita che diede il nome alla prima proprietà.

«Il nuovo hotel avrà un’atmosfera dorata e ricercata che si fonde con uno spirito giovane e innovativo, come un principe moderno, avversario delle regole. Questo è ciò che si prova vivendo gli spazi del nuovo Hotel Prinz Rudolf – spiega il proprietario Diego Cavagna – Le camere sono 82, divise in 5 tipologie, fra cui, forse, la più innovativa e interessante è quella che esprime il concetto di Base camp, (5) una stanza di 28m2 ideale per 4 amici, magari di passaggio o bikers, con due letti a castello, divano alla finestra panoramica in vetro scorrevole». Le altre, vanno dalla Prinz Garden, 28mq con giardino di 15 ideale per chi apprezza camminare scalzo nel verde. La camera dispone di un letto Box Spring, divanetto panoramico, porta scorrevole in vetro, pavimento in legno massiccio, scrivania, Smart TV, lampadario “Kronleuchter” e bagno con doccia a vista alla Prinz Nido, di 26mq, ai piani superiori, ideali per coppie giovani di cuore. La camera dispone di un letto Box Spring, divano, finestra panoramica in vetro scorrevole. Oppure le Mini, (2) da 20 mq, ideata per coppie con un letto Box Spring in una romantica nicchia, divano, finestra panoramica in vetro scorrevole. Salendo di livello si arriva alle Suite da 55mq, (4) con balcone panoramico su Merano, attrezzate con un letto Box Spring rotondo, il soggiorno è dotato di divano rotondo e vasca da bagno di fronte alla grande finestra panoramica. Il comune denominatore d tutte le stanze è la rifinitura con pavimento in legno massiccio, scrivania, Smart TV, lampadario “Kronleuchter” e bagno con doccia. Vi sono anche 9 camere dedicate ai portatori di disabilità. Il ristorante suddiviso in 4 sale principali, di cui una dedicata a una cucina gourmet cui si aggiunge il giardino esterno coperto. Anche la parte bar può fungere da zona ristorante per chi vuole fare un pasto veloce o una apericena. La spa offre una infinity pool e il tetto “verde” con altre due piscine accessibili dai campeggiatori, all’ultimo piano, che regala la migliore vista sul panorama di Merano, in particolar modo durante il tramonto. La zona saune della spa offre una sauna finlandese, una bio sauna interattiva panoramica. La zona bar ristorante con giardino che si affaccia direttamente verso il panorama su Merano. La sua disposizione a gradoni permette di godere della vista da ogni punto del bar-ristorante.

L’area conferenze ha un’acustica studiata e integrata nella struttura completa di tutti i servizi audio-video necessari. L’area può trasformarsi anche in un piccolo cinema o sala eventi (sport, film, show…). Grazie alla sua posizione gode di un’illuminazione naturale diretta che permette al cliente di rilassarsi nella zona Lounge del bar o in giardino durante le pause.

Il tema “regale” viene declinato negli ambienti interni attraverso diversi dettagli, dall’uso dei colori nero e oro ai lampadari a candelabro che caratterizzano un design ardito ed insolito. La rievocazione degli ambienti aristocratici in uno spazio dove condivisione e socialità sono punti centrali, mette in luce il carattere un po’ provocatorio che ne caratterizza l’interno. La struttura è integrata per la lunghezza della valle e già il piano terra rappresenta il primo punto d’incontro per gli ospiti, dove si possono sorseggiare ricercati aperitivi, per cui il bar sarà appositamente attrezzato, o gustare cene gourmet o pizza, mentre i bambini saranno occupati nella grande sfera dorata, posta in un angolo della grande sala panoramica, il tutto incorniciato dalla vista affacciata su Merano.

I momenti di condivisione possono proseguire nel “teatro”, una sala multifunzionale dove la gradinata di accesso, crea sedute per assistere a proiezione di film, spettacoli o conferenze.

La socialità trova spazio anche all’esterno, in particolare sul tetto, dove in mezzo a un prato “vero” ci sono de piscine circolari, completamente immersi nel paesaggio circostante, punto di connessione anche con il proprio camping, Hermitage, parte integrante del complesso che può utilizzare le parti comuni della nuova struttura.

Proprio la copertura rappresenta al meglio il tema dell’inserimento nel contesto: infatti scompare nel terreno con linee sinuose e con l’uso del manto verde, diventando allo tempo stesso estensione dei terrazzamenti verso la valle. Al di sotto l’edificio si configura con elementi lignei e affusolati in una sovrapposizione di superfici, che rappresentano “curve di livello”, creando i diversi piani riflettendo il paesaggio sui a vetri specchiati.

Il motivo portante della linea è la volontà di connettersi con l’ambiente mostrando la veridicità dei materiali, lasciati a vista nella loro versione naturale: nelle camere, oltre al legno massiccio, è presente il cemento armato, che non viene nascosto, poiché elemento costruttivo cardine del progetto, presente sotto la forma di lastre prefabbricate, che hanno permesso la realizzazione dell’edificio in soli 6 mesi, senza mai rinunciare alla qualità del dettaglio grazie al disegno attento dei progettisti. #altoadige #quellocheamo #suedtirol

Massimo Terracina







