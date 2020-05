Per i bed & breakfast il turismo è collaborazione. Soprattutto ora!

“La necessità di ripartire in tempi rapidi in vista dell’estate in arrivo impone più che mai la collaborazione anche con altri operatori ed esercenti. Intendiamo perciò creare una rete di scambi con le altre strutture che lavorano sul territorio, come ristoranti, guide turistiche, negozi, musei… Il tutto in modo da permettere al cliente un soggiorno confortevole con particolari agevolazioni di natura economica che rendano più appetibile l’offerta”. A sostenerlo è Carolina Pierro, giovane titolare del Nacu90: un piccolo bed & breakfast napoletano dotato di due camere per gli ospiti. Ma è chiaro come il suo punto di vista sia facilmente condivisibile da tutti gli operatori, grandi e piccoli, che si apprestano a ripartire in un contesto tanto complicato.

“La prossima sarà sicuramente un’estate particolare sia per i turisti, sia per gli esercenti – prosegue Carolina -. Sarà un’estete da affrontare con pazienza e cautela, ma di sicuro sarà un’estate italiana. E quindi spingeremo al massimo per valorizzare il patrimonio della nostra città. Nel frattempo ci stiamo attrezzando per attuare tutte le misure di sicurezza necessarie. Abbiamo in mente vari progetti: dalla sanificazione della struttura alla predisposizione di screening e di kit per i clienti comprendenti mascherina, guanti e gel igienizzante. Sarà essenziale limitare il contatto nelle aree comuni e per questo abbiamo ideato un servizio digitale, che permetterà ai nostri ospiti di poter scegliere la colazione nelle loro stanze. Ma il turismo è anche se non soprattutto attività culturali e possibilità di spostarsi in città per visitare musei e altre strutture. E’ per questo che abbiamo in progetto un servizio di sharing di monopattini e bike, necessari per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici e al contempo in grado di generare il minor impatto ambientale possibile”.

E il bonus vacanze inserito nel decreto Rilancio, che effetti potrà avere su una struttura come il Nacu 90? “Onestamente siamo un po’ preoccupati – conclude Carolina -. Parte dell’incentivo dovrà infatti essere anticipato dalle strutture e solo in un secondo momento sarà rimborsato dallo Stato. Da marzo però qui è tutto fermo, anche se noi abbiamo dovuto continuare a pagare l’affitto, nonché le spese del condominio e delle utenze. Senza introiti sarà difficile pensare ad anticipi di sorta del bonus. Come la maggioranza delle imprese speriamo perciò che venga presto attuata una strategia capace di venire davvero incontro alle esigenze degli esercenti, perché altrimenti non solo noi ma tanti operatori del settore andranno incontro a difficoltà insormontabili”.