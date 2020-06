Miramonti Boutique Hotel: appollaiato a 1230 mt un rifugio da intenditori Sovrastare la valle dove siede Merano, a 1230 mt di altitudine, in una invidiabile posizione, arroccata su un massiccio roccioso, circondato da un bosco di 30 ettari non è da tutti.

Il Miramonti Boutique Hotel sorge sul soleggiato altipiano del Tschöggelberg, ad Avelengo, e si affaccia su un panorama intenso, verso il gruppo del Tessa e le Dolomiti.

L’architettura alpina anni “’70”, rappresenta la realizzazione del sogno di Klaus e Carmen Alber, maturato da quando si conobbero alla scuola alberghiera e iniziarono a fare esperienza nell’ospitalità, lavorando anche all’estero.

Le quattro stelle del boutique hotel sono maturate negli anni, con il tocco finale della coppia attualmente proprietaria. Il Miramonti è ben celato:ma appena vi entri ne percepisci il carattere, apprezzi il design sobrio ma ricercato e il forte legame con la natura che lo avviluppa. E’ una storia ricca di tradizione: inaugurato nel 1932 è una piccola locanda con tre camere, ma negli anni cinquanta viene completamente ristrutturato ed entra nella Guida Michelin. Passa per successive trasformazioni cercando la propria identità come nel 1984 quando è residence. Nel 1998 diventa una struttura a quattro stelle, mentre dieci anni dopo viene trasformato in un albergo. Si deve attendere il 2012, quando i giovani proprietari Carmen e Klaus festeggiano l’inaugurazione del Boutique Hotel.

Da quel momento il Miramonti diventa un punto fisso nell’ospitalità dell’area, arricchito da una spa “diffusa” su diversi livelli, centro fitness e yoga, un ristorante panoramico affacciato sulla valle, terrazza panoramica, lounge, e 43 camere e suite ampie e accoglienti, in grado di offrire a chi le abita spazio, sfera privata e una vista che incanta. Loft ampi e dai colori chiari, grandi camere doppie e spaziose, camere per famiglie, tutte rivolte a sud accolgono gli ospiti con uno stile chia ro e lineare, dotazione tecnologica e altre piccole attenzioni. Ogni tipologia di camera ha una propria caratteristica, ad esempio il cannocchiale sulla veranda del loft o l’amaca o la sedia a dondolo sul balcone.

L’elegante ingresso con il bar e il caminetto è un riuscito mix fra stile metropolitano e calore alpino.

«Abbiamo riaperto dopo l’esperienza del lockdown davvero difficile – spiega Klaus Alber – ma abbiamo impiegato il tempo in maniera fruttuosa mettendo a posto molte cose in hotel. I nostri ospiti ci sono stati vicini e hanno dimostrato, tornando appena possibile a trovarci, la vicinanza e l’affezione sviluppata in questi anni. Penso che questa estate saranno tanti gli italiani che ci onoreranno della loro presenza ma anche gli stranieri (di prossimità) stanno mordendo il freno».

La spa oltre a saune e vasche ha una piscina a sfioro sulla valle che si è trasformata in un’icona fotografica, su vari livelli di terrazze relax, una è occupata dalla vasca “onsen” all’aperto, tutto a diretto contatto con la natura. Ai fornelli Massimo Geromel, con menzioni anche nella Guida Michelin e dell’Espresso, gestisce i sapori del ristorante Panorama, premiato con due cappe, con una vista aerea su Merano e le montagne circostanti, ad arricchire i menù dedicati al fine dining. L’aspetto culinario è completato dal ristorante Miramonti Klassik, cucina mediterranea e la calda stube con la boiserie originale, i piatti genuini e saporiti della montagna altoatesina.

Insomma un puro stile di vita alpino, basato su naturalezza, autenticità e rigore.

«Mi piace impegnare gli ospiti con idee nuove affinché il soggiorno al Miramonti sia indimenticabile – spiega Alber – mi piace che si avvicinino alla natura, con la Forest Therapy, o con un tour alla più alta cantina di prosecco d’Europa con la nostra Land Rover Defender. Vorrei gli ospiti considerassero il Miaramonti una seconda casa.

La Vitalis Spa, poi, è un un nostro fiore all’occhiello dove il design minimalista e naturale domina. La grande piscina interna con le sue sedie a sdraio che portano all’esterno sulla terrazza soleggiata invita al dolce far niente, che può essere…lenito… nella bio-sauna, nella sauna finlandese, nel bagno turco o semplicemente godendosi la vista che offre la zona relax.

Le attività outdoor, a parte quelle invernali dell’area, l’estate vedono Nordic Walking o passeggiate sul terreno morbido della foresta. Per il tradizionale “tea time”, nel pomeriggio l’hotel offre ai suoi ospiti e a clienti esterni vari prodotti di pasticceria fatti in casa. Una ricca scelta di profumate torte appena sfornate, il famoso strudel dell’Alto Adige e frutta di stagione da coltivazione biologica, per addolcire la seconda parte della giornata.

Per smaltire? Tanta attività fisica possibile: passeggiate, trekking, jogging, mountain bike, parapendio, equitazione. Ultima curiosità per matrimoni e luna di miele: è possibile sposarsi nella vicina chiesetta di Santa Caterina risalente al 13° secolo per poi fare il ricevimento di nozze e passare la luna di miele al Miramonti.







