Mandarin si espande ad Abu Dhabi con l’Emirates Palace L’Emirates Palace sarà il secondo Mandarin Oriental ad Abu Dhabi, dopo l’apertura a inizio 2019 del Jumeira. La nuova gestione partirà dal prossimo 1° gennaio, mentre il ribranding arriverà solo dopo che l’albergo sarà andato incontro a una ristrutturazione graduale di due ani, che riguarderà sia le camere, sia le aree comuni, con l’aggiunta in particolare di nuovi spazi dedicati ai servizi di ristorazione. Durante i lavori l’hotel rimarrà comunque aperto. L’Emirates Palace Hotel si trova su 1,3 chilometri di spiaggia privata e dispone di 394 camere e suite, 12 ristoranti e bar, 40 sale riunioni, un auditorium per concerti e una sala da ballo in grado di ospitare fino a 2.500 persone. A ciò si aggiungono il porto turistico, due piscine, una spa e due centri fitness. «Si tratta di un’opportunità unica per gestire una delle proprietà più lussuose in Medio Oriente, e rappresenterà un eccellente ampliamento all’elenco dei nostri presenti nella regione», è il commento del chief executive del Mandarin Oriental Hotel Group, James Riley.

