Le Massif Courmayeur riapre il 4 dicembre, pacchetti e proposte per famiglie

A Le Massif, l’ultimo nato del brand Italian Hospitality Collection a Courmayeur in Valle d’Aosta, la magia del Natale inizia ai primi di dicembre con lo scintillio delle luci, gli addobbi a festa e il candore della prima neve che imbianca tutto il paesaggio. L’hotel, a due passi dalle vie dello shopping e dagli impianti di risalita, dà il via alla stagione invernale il prossimo 4 dicembre con speciali proposte di soggiorno per tutto il mese e per il Natale, per vivere al meglio la montagna con attività per grandi e piccini.

Per i gourmet, le sorprese culinarie non mancano al Ristorante Chétif, per una cena à la carte raffinata con piatti internazionali e ispirati alla tradizione valdostana, e al Cervo Rosso, per un assaggio dei più pregiati tagli di carne al mondo in un ambiente accogliente e raffinato. Per gli amanti della neve sono a disposizione Ski concierge per l’acquisto dello Ski pass, il noleggio degli sci e per prenotare lezioni individuali e di gruppo di sci, snowboard, free ride, heliski, telemark; Ski butler per la consegna e la gestione dell’attrezzatura sulle piste presso la Ski room privata dello chale t a Plan Checrouit, Kids Club e Mini Club (dai 3 ai 12 anni) che organizzano programmi e attività sulla neve. Infine, la Loge du Massif by Raise the Bar, lo chalet sulle piste da sci di Plan Checrouit che, oltre alla vista sublime sulla montagna dalle ampie terrazze panoramiche, offre sfiziose pietanze per pranzo e proposte esclusive per l’aprés ski. E dopo una giornata sulla neve, niente di meglio di un aperitivo al Bar del Gigante con il bar manager Bernardo Ferro e una rilassante pausa presso la Spa interna composta da una piscina da 30 m2 con idromassaggio, sauna, bagno turco, cabine private per trattamenti e la private Spa anche per coppie per un’esclusiva coccola di relax ispirata alla tradizione del benessere montano.

«Dopo l’ottima stagione estiva seppur in un periodo di forte incertezza, Le Massif Courmayeur è pronto a riaprire per il suo terzo inverno – dichiara Marcello Cicalò, Group Director of Operations di Italian Hospitality Collection – Si riparte con grande entusiasmo e con tutta la nostra passione, per regalare agli ospiti una vacanza senza pensieri ai piedi del Monte Bianco, un rilassante break dagli impegni lavorativi tra gli incantevoli scenari della Valle d’Aosta». Per rendere questo dicembre davvero speciale, Le Massif ha preparato momenti indimenticabili per una vacanza sulla neve perfetta con tutta la famiglia. Il Pacchetto Natale vale per tutto il mese, dal 4 al 26 dicembre: un invito a festeggiare ogni giorno nella magia di Courmayeur. Per la sera della Vigilia vi aspetta un cenone delizioso e raffinato, che spazia dai sapori della montagna alle eccellenze di tutta l’Italia e per i bambini, un menu dedicato, con piatti semplici e golosi da gustare giocando con lo staff di animazione. Per Capodanno invece è prevista una serata coinvolgente, dall’ora dell’aperitivo fino al cenone, con musica dal vivo e dj set per ballare, e brindisi per celebrare l’anno che inizia. Tutti i bambini dai 3 ai 12 anni possono partecipare a un Party di Capodanno con una cena speciale dedicata, intrattenimento, balli, giochi, mini show e tante sorprese.