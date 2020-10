INNSide Milano Torre GalFa riapre con il protocollo “Stay Safe with Meliá”

Il più grande gruppo spagnolo di hotel, Meliá Hotels International, ha riaperto il suo albergo nel cuore di Milano, l’INNSiDE by Meliá Milano Torre GalFa, in via Gustavo Fara 41. Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria mondiale, l’hotel è tornato a essere operativo forte dei protocolli di sicurezza che sono stati implementati nei mesi scorsi. Il programma “Stay Safe with Meliá”, in collaborazione con Bureau Veritas – azienda leader in ispezione, certificazione e test che ha verificato il sistema per la gestione delle misure preventive per combattere il COVID19 negli hotel del Gruppo – garantisce rigidi standard di salute e sicurezza sia per i clienti che per i dipendenti.

Oltre a stabilire protocolli dettagliati e misure per ottimizzare l’igiene, la sanificazione delle strutture e i processi operativi più importanti, il Piano ha anche un’importante sezione sulla formazione dei dipendenti e sugli aspetti emotivi delle relazioni con gli ospiti nella situazione attuale. Per garantire un’esperienza positiva, il programma “Stay Safe with Meliá” prevede anche la presenza in hotel di un responsabile del “benessere emotivo” e la verifica del rispetto degli iter pensati per prevenire la diffusione del virus. «La certificazione Bureau Veritas – spiega Gabriel Escarrer, Executive Vice President e CEO di Meliá Hotels International – conferma che i nuovi processi e l’adeguamento degli spazi rispettano le massime garanzie di salute e sicurezza e i più rigorosi standard internazionali, un fattore che sarà essenziale per operare nel periodo post-COVID-19».

Anche nell’INNSiDE Milano Torre GalFa si stanno attuando nuove misure in materia di salute e sicurezza, nuove procedure di transito per garantire il distanziamento sociale, attrezzature e prodotti per l’igiene e la disinfezione, senza però diminuire il livello della qualità o dell’esperienza del cliente. «I nostri clienti – aggiunge André Gerondeau, Chief Operating Officer di Meliá Hotels International – hanno avuto mesi difficili, ed è nostro dovere garantire che possano godersi il loro soggiorno in un ambiente sicuro e piacevole, offrendo loro le esperienze e lo stile di vita che hanno sognato fin dall’inizio del blocco».