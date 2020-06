Human Company, entro il 25 giugno riaprono tutte le strutture all’aria aperta Al via la stagione per Human Company, gruppo fiorentino specializzato nell’ospitalità open air. La prima struttura ad aprire i battenti è stata il Jolly Camping in Town a Venezia, seguito dagli altri due campeggi urbani di Firenze e Roma. La prossima settimana sarà il turno dei quattro village tra mare ed entroterra in Toscana, Veneto e Lazio e del nuovo Birkelt Village in Lussembrugo, la prima struttura del comparto outdoor del gruppo all’estero. Entro il 25 giugno il portafoglio open air sarà al completo e tutto sarà pronto per accogliere gli ospiti in tutta sicurezza e far vivere loro un’esperienza di viaggio firmata Human Company: aperta a tutti, sostenibile, informale ma con stile. Tutte le strutture del gruppo sono immerse in angoli meravigliosi dell’Italia e dell’Europa, tra paesaggi incontaminati, centri ricchi di storia e arte, attività rilassanti e multisensoriali. Si tratta di vere e proprie esperienze a 360°, uniche e personalizzate, soggiorni pensati per un’ampia fascia di visitatori, con un ottimo rapporto qualità prezzo. In linea con i valori aziendali volti alla qualità e all’innovazione, Human Company ha messo a punto un protocollo di sicurezza. Partendo da un importante processo di digitalizzazione, le procedure sono state codificate per garantire il bello di essere in vacanza – e l’aria aperta rende tutto ancora più sicuro – nel rispetto delle normative. Tre le aree di intervento: formazione dello staff, costantemente aggiornato su linee guida e procedure; servizio di pulizia e sanificazione di spazi comuni e unità abitative; accoglienza rivista in chiave digitale con check-in online prima dell’arrivo necessario per accedere al villaggio, accettazione in struttura drive-through con firma elettronica, senza lasciare la propria auto e check-out presso il proprio alloggio. L’offerta open air di Human Company diventa più digitale anche sul fronte della ristorazione con il nuovo servizio click&collect prenotabile tramite app o sito.

